Atlético formaliza reclamação contra arbitragem do jogo contra Del Valle e pede atenção à Conmebol

Atlético formaliza reclamação contra arbitragem do jogo contra Del Valle e pede atenção à ConmebolGalo reclama de dois lances no empate contra time equatoriano pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana
Após o empate por 1 a 1 com o Independiente Del Valle, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, no Equador, o Atlético encaminhou uma reclamação formal à Conmebol sobre decisões da equipe de arbitragem da partida em dois lances: o pênalti marcado a favor da equipe equatoriana e um não confirmado para o clube mineiro.
Dessa forma, o documento foi direcionado para o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e à comissão de arbitragem da entidade sul-americana.
O primeiro lance é a marcação do pênalti para o Del Valle. O árbitro Carlos Betancur assinalou a falta, enquanto o VAR não concordou. Mesmo após revisar o lance, o juiz manteve a decisão inicial. A Conmebol divulgou o áudio do VAR.
Paulo Bracks, executivo de futebol do Atlético, destacou que o árbitro contrariou a imagem.
“Tivemos um pênalti inexistente marcado contra nós no início do jogo que condiciona uma partida. Isso não é uma opinião só nossa, mas de muitos especialistas. E até mesmo da equipe de arbitragem, do VAR. Os áudios deixam claro que era um lance de falta de ataque, mas o árbitro quis demonstrar sua autoridade contrariando as imagens e contrariando a regra”, disse o dirigente.
Já o outro lance em questão é uma falta em Hulk dentro da área, em que o Atlético entendeu como pênalti. O árbitro não marcou e o VAR também não chamou para revisar.
Partida decisiva
Assim, o Galo pede atenção maior da Conmebol para a partida de volta contra o Independiente Del Valle. Os times se enfrentam na próxima terça-feira (28), na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana.
“Pedimos também uma atenção total para arbitragem nesse jogo de volta para que não tenhamos essa preocupação ou uma preocupação a mais nessa decisão”.
Por conta do empate no jogo de ida, avança para a final quem vencer o confronto. Um novo placar empatado leva a decisão para os pênaltis.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar