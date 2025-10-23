Atlético formaliza reclamação contra arbitragem do jogo contra Del Valle e pede atenção à Conmebol

“Tivemos um pênalti inexistente marcado contra nós no início do jogo que condiciona uma partida. Isso não é uma opinião só nossa, mas de muitos especialistas. E até mesmo da equipe de arbitragem, do VAR. Os áudios deixam claro que era um lance de falta de ataque, mas o árbitro quis demonstrar sua autoridade contrariando as imagens e contrariando a regra”, disse o dirigente.

Já o outro lance em questão é uma falta em Hulk dentro da área, em que o Atlético entendeu como pênalti. O árbitro não marcou e o VAR também não chamou para revisar.

Partida decisiva

Assim, o Galo pede atenção maior da Conmebol para a partida de volta contra o Independiente Del Valle. Os times se enfrentam na próxima terça-feira (28), na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana.