Arthur Elias elogia Inglaterra e destaca “rivalidade” com Brasil

A Seleção Brasileira Feminina se prepara para os próximos amistosos da data Fifa. No sábado (25), às 13h30 (de Brasília), a Amarelinha enfrenta a Inglaterra, no Etihad Stadium, em Manchester. Em coletiva, o técnico Arthur Elias elogiou o jogo contra as “Lionesses”, destaques do futebol mundial e também falou sobre a rivalidade entre as seleções. “Sempre tem rivalidade quando se fala de grandes escolas do futebol. Brasil e Inglaterra são seleções que, mesmo não tendo grandes conquistas como Copa do Mundo ou Olimpíadas, vêm despontando nos últimos campeonatos. A Inglaterra especialmente na Europa, o Brasil que fez uma grande Olimpíada e tem uma história que o mundo inteiro respeita”, afirmou o técnico Arthur Elias.

As inglesas, aliás, já realizaram 13 jogos. São sete vitórias, três empates e três derrotas. O título da Eurocopa também foi o segundo consecutivo sob o comando de Sarina Wiegman. “Elas têm uma grande seleção, com grandes jogadoras, uma ótima treinadora, então vai ser um confronto de equipes da elite do futebol feminino e a rivalidade é natural quando jogam duas equipes que são atuais campeãs do continente, que entregam tudo dentro de campo”, afirmou o treinador. Preparação A Seleção, aliás, iniciou a preparação no último domingo (19), em Manchester. São 23 atletas à disposição de Arthur Elias para enfrentar Inglaterra e Itália. “Fizemos dois treinos, o primeiro ainda voltado para a recuperação, e o segundo já exigimos um pouco mais, abrimos o campo, fizemos um coletivo e preparamos bem as opções que temos para o jogo”, explicou o treinador.