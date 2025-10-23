Arrascaeta dá fortes declarações e revela se estará à disposição no próximo jogo

Craque reafirma dificuldade em vitória contra o Racing, na última quarta (22/10), e responde sobre partida contra o Fortaleza / Crédito: Jogada 10

O craque Giorgian de Arrascaeta analisou a vitória do Flamengo sobre o Racing (ARG), na última quarta-feira (22/10), pela Libertadores. Na zona mista do Maracanã, o uruguaio deu fortes declarações aos jornalistas presentes, revelando, ao fim, se estará à disposição para o próximo compromisso do Rubro-Negro. Perguntado sobre a dificuldade da partida contra os argentinos, o jogador lembrou que tratava-se de um jogo de Libertadores, “não de Carioca”.

"É semifinal de Libertadores, não é jogo do Carioca. Sabíamos que ia ser muito difícil, importante a vitória em casa. Temos que estar preparado para qualquer situação lá (na Argentina). Grande time que tem conquistado coisas importantes, vai ser tão duro como foi hoje (quarta)", afirmou. Arrascaeta, então, declarou o quão física foi a partida desta quarta. Ele salientou da força e disputa dos jogadores do Racing a cada bola no Maracanã, prevendo que não será diferente em Avellaneda, na volta, na próxima quarta (29/10). "Foi um jogo muito físico porque o time deles disputam todas as bolas, se defendem muito bem, mas conseguimos uma vantagem que vai ser muito importante para o jogo da volta, que com certeza vai ser como hoje ou ainda mais difícil", analisou.