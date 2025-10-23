Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após exames, Pedro tem fratura no antebraço constatada e preocupa o Flamengo

Centroavante esticou o braço para se proteger, mas levou a pior em uma dividida com Sosa, quando os dois se chocaram no segundo tempo
Apesar do triunfo por 1 a 0 sobre o Racing, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Flamengo teve um má notícia. Afinal, Pedro teve uma fratura no antebraço direito constatada em exames médicos feitos no hospital. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Rubro-Negro quer entender o protocolo de recuperação para saber se o centroavante pode seguir atuando enquanto se recupera. Até porque o camisa 9 deixou o jogo direto para o hospital para compreender a situação.

Diante disso, o clube fará uma reunião, nesta quinta-feira (23), para avaliar a melhor medida e conversar com o jogador. Ele ficará com o local imobilizado por algumas semanas (entre 21 a 30 dias).

Vale lembrar que o choque ocorreu aos 3′ do segundo tempo. O jogador esticou o braço para se proteger, entretanto levou a pior em uma dividida com Sosa, e os dois se chocaram.

Pedro, então, seguiu com dores até os 26 minutos da etapa final e chegou a receber atendimento médico. Assim, o técnico Filipe Luís optou pela substituição e colocou Bruno Henrique em campo. O jogador, inclusive, participou ativamente da partida e do lance do gol de Carrascal.

Por fim, o Flamengo se reapresenta, na tarde desta quinta-feira (23),  para iniciar a preparação para a partida contra o Fortaleza. O confronto, pelo Brasileirão, está marcado para o próximo sábado (25), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 30ª rodada.

