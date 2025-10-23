Após chegada de Mel, segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi tentará ser youtuber

Bruna já põe planejamento em prática e grava primeiro vídeo na mansão do craque em Mangaratiba para ver como se portar na frente das câmeras / Crédito: Jogada 10

Bruna Biancardi iniciou uma nova fase em sua vida somente três meses depois do nascimento de Mel, sua segunda filha com Neymar. Assim, a influenciadora se dividirá entre a maternidade e a realização de uma mudança profissional. A sua intenção é entrar no mundo digital e se firmar como youtuber, especialmente como entrevistadora. O desejo em se aventurar neste segmento acompanha Bruna desde antes de ela engravidar pela segunda vez. Ele já teve a sua primeira experiência na nova profissão, que pretende seguir ao ir até Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde está situado o imóvel de luxo de Neymar. Ela deixou Santos e foi até a região para gravar o seu primeiro vídeo no formato de teste. Isso porque seu objetivo inicial é perceber como ela vai se portar na frente das câmeras.