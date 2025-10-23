Após chegada de Mel, segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi tentará ser youtuber

Após chegada de Mel, segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi tentará ser youtuberBruna já põe planejamento em prática e grava primeiro vídeo na mansão do craque em Mangaratiba para ver como se portar na frente das câmeras
Bruna Biancardi iniciou uma nova fase em sua vida somente três meses depois do nascimento de Mel, sua segunda filha com Neymar. Assim, a influenciadora se dividirá entre a maternidade e a realização de uma mudança profissional. A sua intenção é entrar no mundo digital e se firmar como youtuber, especialmente como entrevistadora.
O desejo em se aventurar neste segmento acompanha Bruna desde antes de ela engravidar pela segunda vez. Ele já teve a sua primeira experiência na nova profissão, que pretende seguir ao ir até Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde está situado o imóvel de luxo de Neymar. Ela deixou Santos e foi até a região para gravar o seu primeiro vídeo no formato de teste. Isso porque seu objetivo inicial é perceber como ela vai se portar na frente das câmeras.
Inclusive, a mansão do astro servirá como o local de gravação do seu programa no estilo de entrevistas, mas diversificado, que ela vai estrear em breve. Uma equipe com foco na parte técnica se encontrou, na última quarta-feira (22), com a missão de definir como será o estilo da atração e quem serão os convidados da temporada inicial. As duas filhas da influenciadora estarão constantemente presentes em Mangaratiba para as gravações.
Treta envolvendo Neymar pode ser motivo para convite à cantora
Em um primeiro momento, Biancardi decidiu produzir algo voltado para a maternidade e gravidez. Isso porque uma parte considerável de seus seguidores é composto por mães pela primeira vez. Na sequência, houve uma extensão do foco para o lado feminino. No entanto, que tenha a capacidade em atrair o público jovem.
Um dos desejos futuros da influenciadora é ter a cantora Ana Castela como uma de suas convidadas no programa de entrevistas. Inclusive, a artista atualmente namora Zé Felipe, que também é cantor e ex-marido de Virginia. Vale relembrar que Bruna teve um desentendimento com a apresentadora por uma ligação durante a madrugada para Neymar.