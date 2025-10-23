Apesar da mão imobilizada, Arthur Cabral retorna aos treinamentos no Botafogo

Centroavante sofreu uma fratura na região e ainda não tem presença garantida na próxima rodada pelo Alvinegro diante do Santos / Crédito: Jogada 10

Desfalque no triunfo sobre o Ceará, Arthur Cabral, do Botafogo, treinou, nesta quarta-feira (22), utilizando uma imobilização na mão esquerda após sofrer uma fratura no local. Apesar do problemas, o atacante iniciou a transição no CT do Alvinegro e mesmo com a limitação de contato na região, participou normalmente do trabalho físico. Vale lembrar que o atleta se lesionou na partida contra o Flamengo, no Nilton Santos. Durante a partida, ele chegou a pedir atendimento ainda no primeiro tempo e atuou ao longo da etapa final com o membro enfaixado.

De acordo com o clube carioca, o departamento médico fará uma nova reavaliação semanal, com exames de imagem. O foco é acompanhar a evolução da consolidação óssea da mão esquerda. Diante disso, ainda não se sabe se o centroavante estará apto para enfrentar o Santos, domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último domingo (19), Chris Ramos foi titular e estufou a rede no triunfo por 2 a 0 sobre o Vozão. Por fim, na próxima rodada, os comandados do técnico Davide Ancelotti (que ocupam a 6ª posição) medem forças com o Santos, no Nilton Santos. O duelo ocorre no domingo (26), às 16h (de Brasília). Assim, diante do Peixe, o Alvinegro tenta melhorar o desempenho como mandante, visto que, no momento, soma sete vitórias, quatro empates e três derrotas, sendo o sétimo.