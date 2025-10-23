Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar da mão imobilizada, Arthur Cabral retorna aos treinamentos no Botafogo

Centroavante sofreu uma fratura na região e ainda não tem presença garantida na próxima rodada pelo Alvinegro diante do Santos
Desfalque no triunfo sobre o Ceará, Arthur Cabral, do Botafogo, treinou, nesta quarta-feira (22), utilizando uma imobilização na mão esquerda após sofrer uma fratura no local. Apesar do problemas, o atacante iniciou a transição no CT do Alvinegro e mesmo com a limitação de contato na região, participou normalmente do trabalho físico.

Vale lembrar que o atleta se lesionou na partida contra o Flamengo, no Nilton Santos. Durante a partida, ele chegou a pedir atendimento ainda no primeiro tempo e atuou ao longo da etapa final com o membro enfaixado.

De acordo com o clube carioca, o departamento médico fará uma nova reavaliação semanal, com exames de imagem. O foco é acompanhar a evolução da consolidação óssea da mão esquerda.

Diante disso, ainda não se sabe se o centroavante estará apto para enfrentar o Santos, domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último domingo (19), Chris Ramos foi titular e estufou a rede no triunfo por 2 a 0 sobre o Vozão.

Por fim, na próxima rodada, os comandados do técnico Davide Ancelotti (que ocupam a 6ª posição) medem forças com o Santos, no Nilton Santos. O duelo ocorre no domingo (26), às 16h (de Brasília). Assim, diante do Peixe, o Alvinegro tenta melhorar o desempenho como mandante, visto que, no momento, soma sete vitórias, quatro empates e três derrotas, sendo o sétimo.

