Andrei Girotto comemora sequência de vitórias e ótimo início de temporada do Al-Taawoun

Além da vitória por 2 a 1, quinta consecutiva no campeonato, os Wolves voltam para Buraidah como vice-líderes, acima de favoritos como Al-Hilal e Al-Ittihad. O ótimo começo de temporada do clube passa pela solidez defensiva de Girotto, que vive sua terceira temporada na Arábia.

Goleada dentro de casa e a vice-liderança na sequência: esse foi o resumo da semana do Al-Taawoun. Depois da vitória por 6 a 1 no último domingo (19/10), o time de Andrei Girotto viajou para a cidade de Al Majma’ah para enfrentar, nesta quinta-feira (23/10), o Al-Fayha pela sexta rodada da Liga Saudita .

A partida foi decidida logo na etapa inicial, com gols do francês Fulgini e do árabe Mahzari, respectivamente aos 26 e 39 minutos. No segundo tempo, a equipe da casa diminuiu com Smalling, mas não foi suficiente para deter os Lobos. Mesmo com mais posse de bola e chutes a gol, o time da casa não foi efetivo em derrubar a muralha amarela.

“Estou muito feliz com essa grande sequência de vitórias que estamos vivendo nesse começo de campeonato. A temporada já começou de uma forma muito especial para mim. Alcancei a marca de 500 jogos como profissional logo na segunda rodada. Além disso, o gol que me revelou para o mundo do futebol completou 10 anos. São coisas que te fazem dar mais importância ao agora. Então, venho para essa temporada mais leve, com vontade de entregar o meu melhor e dar continuidade a esse começo para, quem sabe, levantar um troféu no final do ano. Temos a noção que somos uma equipe com menos investimento, mas nada é impossível no futebol. Vamos trabalhar a cada dia para permanecer na parte de cima da tabela, onde esse elenco merece estar”, afirmou Girotto.

Próximo compromisso

O Al-Taawoun volta a campo na próxima segunda-feira (27/10) pelas oitavas de final da Copa do Rei. O time de Andrei Girotto vai enfrentar o Al-Khaleej, de quem venceram por 1 a 0 na quarta rodada da Liga Saudita.