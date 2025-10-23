Allan é suspenso por dois jogos pelo STJD e desfalca o Palmeiras contra o Cruzeiro

Meia recebeu punição por cotovelada em Samuel Xavier na vitória sobre o Fluminense e cumprirá o segundo jogo de suspensão no domingo / Crédito: Jogada 10

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma suspensão de dois jogos ao volante Allan, do Palmeiras. O motivo foi o cartão vermelho recebido pelo atleta durante a vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último dia 27 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já havia cumprido um jogo de suspensão automática, contra o Grêmio, logo após o episódio. Contudo, ficará fora novamente neste domingo (26/10), quando o Verdão recebe o Cruzeiro, às 20h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada da competição.

A expulsão ocorreu após revisão do VAR. Inicialmente advertido com cartão amarelo, Allan acabou recebendo vermelho direto ao atingir Samuel Xavier com o cotovelo em uma disputa pelo alto. “A imagem é clara, deu cotovelada. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele fez”, disse o árbitro Ramon Abatti Abel, ao justificar a decisão em campo. O STJD enquadrou Allan no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atitudes violentas, como empurrar ou atingir adversário fora da disputa da bola. Assim, com a punição, o técnico Abel Ferreira perde uma de suas principais peças de meio-campo em um confronto direto importante da reta final do Brasileirão.