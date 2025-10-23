Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Academia gera revolta com “código de vestimenta” que proíbe camisas de futebol

Caso repercutiu na imprensa esportiva nacional e fez com que a unidade se pronunciasse a respeito das restrições, especialmente ligadas a clubes
A filial da rede PureGym em Brierley Hill, na Inglaterra, anunciou uma nova política de vestuário que provocou forte reação entre os clientes. Isso porque a partir de 1º de novembro, a unidade passará a proibir o uso de itens como Crocs, chinelos, calças jeans e camisas de futebol nas dependências da academia.

A medida, segundo comunicado da empresa, visa garantir mais segurança e conforto durante os treinos. O anúncio foi feito por meio de um aviso fixado na entrada e replicado nas redes sociais.

“A partir de 01 de novembro, atualizaremos as regras de vestimenta para manter todos seguros e confortáveis”, dizia o comunicado junto aos itens vetados.

Camisas de futebol geram protestos

O caso ganhou visibilidade quando um funcionário compartilhou a sinalização oficial no Facebook e no X, com imagem que incluía ícones ilustrativos dos itens vetados. Havia recomendações para que frequentadores evitassem roupas informais, como calçados abertos e calças de tecido não esportivo.

A principal surpresa e de maior repercussão veio com a inclusão de camisas de futebol entre as restrições. Rapidamente, membros da unidade e usuários de academias da rede reagiram com indignação. Muitos classificaram a decisão como arbitrária e desnecessária, afirmando que o uso de uniformes não compromete a segurança durante os treinos.

Houve ainda quem ameaçasse cancelar a matrícula caso a proibição fosse mantida. “Não volto mais se não puder usar a minha camisa do United”, escreveu um usuário.

“Não estamos em uma passarela. Quero treinar, não desfilar”, comentou outro. As críticas dominaram as publicações da academia por horas, levando o caso a ganhar proporções nacionais.

Esclarecimento e tentativa de recuo

Diante da repercussão negativa, um porta-voz da PureGym concedeu entrevista ao jornal britânico Daily Mail para esclarecer a decisão. Ele esclareceu que a proibição formal não se aplicaria às camisas de futebol, e a sinalização passaria por atualização para evitar interpretações equivocadas.

“Não estamos dizendo que camisas de futebol estão proibidas. A mensagem da sinalização não reflete com precisão a nossa política. Vamos revisar o material para esclarecer isso aos nossos membros”, afirmou o representante.

A empresa destacou que a nova política é parte de uma revisão periódica dos padrões de uso nas academias, voltada à promoção de um ambiente seguro. O que englobaria principalmente tipos de calçados e vestimentas que podem comprometer o desempenho físico ou causar acidentes.

Reações gerais nas redes sociais

A polêmica rapidamente se espalhou pelas redes e também gerou uma onda de memes e piadas. Internautas ironizaram a ideia como impeditivo de treinar por usarem camisas de clubes rivais ou desrepeitarem um suposto “código de vestimenta”, visto como informal até então.

“Proibiram a camisa do Chelsea porque já basta o sofrimento que a gente passa fora do campo”, brincou um torcedor. “E se eu for com a do Brasil? Será que me expulsam por falta de padrão tático?”, questionou outro.

