Academia gera revolta com “código de vestimenta” que proíbe camisas de futebol

Caso repercutiu na imprensa esportiva nacional e fez com que a unidade se pronunciasse a respeito das restrições, especialmente ligadas a clubes

A filial da rede PureGym em Brierley Hill, na Inglaterra, anunciou uma nova política de vestuário que provocou forte reação entre os clientes. Isso porque a partir de 1º de novembro, a unidade passará a proibir o uso de itens como Crocs, chinelos, calças jeans e camisas de futebol nas dependências da academia.

A medida, segundo comunicado da empresa, visa garantir mais segurança e conforto durante os treinos. O anúncio foi feito por meio de um aviso fixado na entrada e replicado nas redes sociais.

“A partir de 01 de novembro, atualizaremos as regras de vestimenta para manter todos seguros e confortáveis”, dizia o comunicado junto aos itens vetados.

Camisas de futebol geram protestos

O caso ganhou visibilidade quando um funcionário compartilhou a sinalização oficial no Facebook e no X, com imagem que incluía ícones ilustrativos dos itens vetados. Havia recomendações para que frequentadores evitassem roupas informais, como calçados abertos e calças de tecido não esportivo.

A principal surpresa — e de maior repercussão — veio com a inclusão de camisas de futebol entre as restrições. Rapidamente, membros da unidade e usuários de academias da rede reagiram com indignação. Muitos classificaram a decisão como arbitrária e desnecessária, afirmando que o uso de uniformes não compromete a segurança durante os treinos.