Willian José marca, Bahia vence Internacional e cola no G4

Willian José marca, Bahia vence Internacional e cola no G4Tricolor joga com um a mais em boa parte do segundo tempo e leva a melhor em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão
O Bahia segue forte na briga por uma vaga na Libertadores em 2026. Afinal, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão de Aço venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, com gol de Willian José. Dessa forma, o Tricolor encostou no G4 e complicou a vida do Colorado, que segue ameaçado pelo risco de rebaixamento.
Com a vitória, o Bahia chegou aos 49 pontos e encurtou a distância para o G4 do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, segue em 14º lugar com 35, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (25), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Colorado visita o Fluminense, no mesmo dia, às 17h30, no Maracanã.
Bahia aproveita vacilo do Internacional e sai na frente
O jogo começou animado na Fonte Nova. Mesmo sob uma forte chuva, o Internacional iniciou melhor e criando as melhores oportunidades com Bruno Gomes. Contudo, o Bahia conseguiu equilibrar as ações após a pressão inicial do time gaúcho e assumiu o controle da partida. Dessa forma, empilhou chances, mas faltava capricho na hora de finalizar as jogadas.
Depois que assumiu o controle do jogo, o Bahia sufocou o Internacional e não permitiu o adversário respirar. O time gaúcho, no entanto, conseguiu resistir até os 48 minutos, quando Bernabei empurrou Ademir dentro da área. O goleiro Ivan defendeu a cobrança de pênalti de Willian José e ainda contou com uma ajuda do travessão no rebote. Contudo, o camisa 12 marcou na terceira tentativa.
Jogo fica morno, e Bahia administra vantagem
O panorama mudou na etapa final. Diferentemente do primeiro tempo, a partida teve poucas emoções. O Internacional tentou mudar a postura e ficou mais ofensivo com as mudanças no intervalo, mas mesmo assim sofria com falta de criatividade no último terço. Dessa forma, pouco criou. A situação piorou com a expulsão de Alisson aos 26 minutos. Assim, o Colorado não teve mais forças para reagir.
Após ficar em vantagem numérica, o Bahia passou a controlar a posse de bola e administrou o resultado. Assim, o Esquadrão de Aço finalizou pela primeira vez aos 41 minutos, quando Rodrigo Nestor soltou uma bomba de fora da área e obrigou Ivan a trabalhar. Por outro lado, o Inter sem Carbonero e Alan Patrick não tinha objetividade com a bola no pé, e não conseguiu ameaçar nem com os seis de acréscimos.
BAHIA X INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 14ª rodada
Data: 22/10/2025
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
Gols: Willian José, 50’/1ºT (1-0)
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago, 19’/2ºT); Jean Lucas, Acevedo (Erick, 32’/2ºT) e Michel Araújo (Rodrigo Nestor, 18’/2ºT); Ademir (Kayky, 29’/2ºT), Sanabria (Tiago, 18’/2ºT) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Internacional: Ivan; Vitão (Clayton Sampaio, 40’/1ºT), Mercado e Victor Gabriel; Alan Benítez (Gustavo Prado, 0’/2ºT), Thiago Maia, Luis Otávio (Bruno Henrique, 19’/2ºT), Bruno Gomes e Bernabei (Alisson, o’/2ºT); Vitinho (Raykkonen, 23’/2ºT) e Borré. Técnico: Ramón Díaz
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Auxiliares: Daniel Paulo Ziollie (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Acevedo (BAH); Mercado, Bernabei (INT)
Cartão vermelho: Alisson (INT)
