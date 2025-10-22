Vojvoda ganha reforço no Santos na preparação para encarar o Botafogo

Vojvoda ganha reforço no Santos na preparação para encarar o BotafogoTomás Rincon iniciou a transição física no gramado e pode voltar ao trabalho com o resto do time nos próximos dias
O Santos se reapresentou nesta quarta-feira (22) após o elenco ganhar um dia de folga depois da derrota para o Vitória, na última segunda (20). Na briga contra o rebaixamento, Juan Pablo Vojvoda iniciou a preparação para enfrentar o Botafogo no próximo domingo (26), no Rio de Janeiro.
Apesar do momento complicado, o argentino teve boas notícias na atividade. Tomás Rincón iniciou o trabalho de transição física no gramado e pode reforçar o elenco alvinegro nos próximos dias. O venezuelano se recupera de um edema muscular na panturrilha esquerda e ficou de fora das duas últimas partidas do Santos.
Neymar segue em recuperação em horários diferentes ao do resto do grupo. O craque tem feito seu tratamento com uma equipe própria e realizou seus trabalhos no CT pela manhã, antes do treino comandado por Vojvoda. A expectativa é que o jogador volte a trabalhar junto com o time no próximo mês.
Para a partida no Rio de Janeiro, o Peixe não contará com o volante Zé Rafael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador argentino terá mais três dias completos para preparar a equipe santista para tentar se afastar, mais uma vez, da zona de rebaixamento.
