Vitor Roque vive melhor fase pelo Palmeiras e tenta ampliar sequência contra a LDU

Camisa 9 marcou pelo quarto jogo seguido e se firma como principal referência ofensiva do Verdão antes da semifinal da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O momento é de confiança total para Vitor Roque. Afinal, o atacante vive sua melhor sequência desde que chegou ao Palmeiras, em fevereiro, e já se consolidou como um dos nomes mais decisivos da equipe de Abel Ferreira. Mesmo na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo, o camisa 9 voltou a deixar sua marca e alcançou quatro jogos consecutivos balançando as redes. Após o gol de Pedro, aos 10 minutos do primeiro tempo, o “Tigrinho” empatou o confronto aos 24. O Verdão, porém, acabou sofrendo dois gols antes do intervalo, com Jorginho e novamente Pedro. Gustavo Gómez ainda descontou no fim, mas o resultado não impediu o brilho do atacante.

Com o tento sobre o Flamengo, Vitor Roque chegou a 17 gols em 46 partidas pelo Palmeiras em 2025. Assim, se tornou o vice-artilheiro do elenco, atrás apenas de Flaco López, que soma 23 gols. A atual sequência é a mais artilheira do jovem atacante com a camisa alviverde. Ele marcou contra Vasco, São Paulo, Red Bull Bragantino (duas vezes) e agora diante do Flamengo. Assim, chegou aos cinco gols nos últimos quatro jogos. Na partida contra o Juventude, válida por rodada adiada do Brasileirão, o atacante ficou fora por suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. Antes dessa série, seu melhor desempenho havia sido uma sequência de três jogos consecutivos marcando, diante de Corinthians, Internacional (três vezes) e River Plate, pelas quartas de final da Libertadores.

Vitor Roque de olho na Libertadores e artilharia do Brasileiro Em grande fase, Vitor Roque se prepara para um dos compromissos mais importantes da temporada. Afinal, o Verdão se prepara para a semifinal da Libertadores, contra a LDU, nesta quinta-feira (23/10), às 21h30, no Estádio Casa Blanca, em Quito. Além de ser peça-chave no ataque alviverde, o atacante começa a se aproximar da disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. O gol no Maracanã o fez alcançar 13 tentos, apenas dois a menos que os líderes Kaio Jorge (Cruzeiro) e Arrascaeta (Flamengo), ambos com 15 gols. Com a confiança em alta e um papel cada vez mais protagonista, Vitor Roque quer transformar o bom momento em resultados coletivos. O atacante mira não só ampliar sua marca pessoal, mas também ajudar o Palmeiras a abrir vantagem no jogo de ida da semifinal e seguir firme na busca pelo tetracampeonato da Libertadores.