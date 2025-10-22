Vasco avança por renovação contratual de Rayan

Protagonista do time, atacante está em negociação avançada para aumentar o vínculo até 2028. Contrato atual termina no final de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Vasco está em negociação avançada para renovar o contrato de Rayan. O vínculo atual termina em dezembro de 2026 e as conversas indicam a ampliação até dezembro de 2028. O diretor de futebol, Admar Lopes, afirmou que a tendência é por um final feliz. “Sobre o Rayan, nós controlamos o que podemos fazer. Que é fazer todos os esforços para poder renovar. As conversas estão avançadas e as coisas estão correndo bem, tanto com a família, quanto com os agentes e o jogador. Estamos confiantes que, nas próximas semanas ou até o final do ano, vamos conseguir fazer essa renovação porque é também o desejo do jogador”.

Atualmente Rayan é o grande protagonista do Vasco. Com apenas 19 anos, o atacante desperta a atenção de diversos clubes da Europa. Dessa forma, o Cruz-Maltino pretende valorizá-lo e, com isso, aumentar a multa rescisória para o exterior, que está em 40 milhões de euros. "Uma renovação de um jogador com esse impacto é para aumentar tudo. As bases financeiras, a duração do contrato e a multa. Para proteger o Vasco da Gama – comentou o diretor do Vasco". Titular absoluto, Rayan já marcou 16 gols na temporada – 11 no Brasileiro, 4 na Copa do Brasil e um na Copa Sul-Americana.