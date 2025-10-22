Universidad de Chile x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem

Universidad de Chile x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragemConfronto de ida, válido pela semifinal da Sul-Americana, acontece em Santiago
Na próxima quinta-feira (23), Universidad de Chile e Lanús começam sua disputa para definir quem será um dos finalistas da Sul-Americana. A saber, o confronto acontece às 21h30 na capital chilena, Santiago.
Onde assistir
O duelo terá transmissão exclusiva através da plataforma de streaming Paramount+.
Como chega a Universidad de Chile
O clube andino chega a disputa alimentando importante invencibilidade na temporada. São três vitórias nos últimos cinco jogos, tendo perdido o último jogo ainda no dia 31 de agosto, no clássico diante do Colo-Colo. Porém, logo depois disso, faturou a Supercopa do Chile justamente contra o mesmo adversário, por 3 a 0, no dia 14 de setembro.
Distante da briga pelo título do Chileno (quinto colocado e com 17 pontos de desvantagem para o Coquimbo Unido), La U se permitiu poupar jogadores na última partida antes do compromisso continental. O duelo em questão foi diante do La Serena, no empate em 1 a 1, atuando como visitante.
Como chega o Lanús
Quando o assunto é invencibilidade, a situação da equipe argentina tem caráter ainda mais robusto do que a Universidad de Chile. São oito partidas sem perder com seis vitórias e dois resultados de igualdade. Um deles, aliás, foi o empate contra o Fluminense, no Maracanã, que garantiu a equipe da Grande Buenos Aires na atual instância da Sul-Americana.
No âmbito nacional, o Lanús também está firme na briga por avançar a próxima etapa do Clausura na Argentina. São 26 pontos ganhos, ocupando a segunda colocação do Grupo B, em etapa onde os oito primeiros se qualificam para o mata-mata.
UNIVERSIDAD DE CHILE X LANÚS
Sul-Americana 2025 – Semifinal (Jogo de ida)
Data e horário: 24/10, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estadio Nacional, Santiago (CHI)
UNIVERSIDAD DE CHILE: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano e Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. Técnico: Gustavo Álvarez.
LANÚS: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Eduardo Salvio e Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
VAR: Raphael Toski (BRA)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.