Tragédia no Piauí: jogador morre em acidente de moto ao colidir com vaca

Antony Ylano, que sofreu acidente no município de Altos, estava em fase final de preparação para a Copa do Brasil Sub-20 / Crédito: Jogada 10

O jovem atacante Antony Ylano, de 20 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (20/10), após um trágico acidente de moto na BR-343, em Altos, no interior do Piauí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 3h15 no km 307 da rodovia, quando Antony colidiu com uma vaca que estava na pista. Ylano não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e morreu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto.