Thiago Silva: “Do jeito que comecei eu gostaria de terminar”

Ao lado do técnico Luis Zubeldía, capitão também reforça o desafio em levar o Tricolor para final da Copa do Brasil 2025 / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (22), os mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil. No evento realizado pela entidade na sede na Barra da Tijuca, o zagueiro Thiago Silva e o técnico Luis Zubeldía estiveram presentes e projetam a classificação do Tricolor para grande decisão. Enquanto o capitão quer o último título de sua carreira, o treinador reconhece que tem grande responsabilidade de levar o time para a decisão. O Fluminense, aliás, será o mandante do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã. O Tricolor enfrentará o Vasco no confronto que vale uma vaga na grande final. As partidas da próxima fase estão previstas para as semanas dos dias 10 e 14 de dezembro.

“Eu acredito que será um grande desafio, como tem sido a nossa temporada. A gente teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo de Clubes FIFA, e esse foi um dos principais desafios do nosso ano. E agora teremos essa semifinal da Copa do Brasil, após passar por grandes fases. Tive a oportunidade de conquistar essa competição pelo Fluminense (em 2007) antes de ir para a Europa e vamos trabalhar muito para esse confronto da melhor maneira possível. Afinal, esse pode ser um dos últimos títulos da minha carreira. E do jeito que eu comecei eu gostaria de terminar”, disse o capitão tricolor. “É uma competição muito importante, como disse o presidente quando me convidou. Um dos motivos pelos quais aceitei a proposta para assumir o Fluminense é ter esse tipo de desafio pela frente. A responsabilidade é enorme. Copa é copa, são 180 minutos, são jogos diferentes daqueles do Brasileirão”, disse o técnico Luis Zubeldía. Clássico nacional na decisão Alé das semifinais, a CBF também sorteou os mandos da final. Caso avance, o Fluminense, portanto, será mandante do jogo de volta e vai decidir o título no Maracanã.