Técnico do Arsenal diz que Gyökeres mereceu sair do jejum contra o Atlético de Madrid

Atacante sueco marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre os colchoneros pela fase de liga da Champions

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, elogiou o impacto de Viktor Gyökeres após o atacante marcar dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid pela fase de liga da Champions. No Emirates Stadium, em Londres, o jogador sueco desencantou com a camisa dos Gunners na competição europeia. Confira o vídeo!