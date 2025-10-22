Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do Arsenal diz que Gyökeres mereceu sair do jejum contra o Atlético de Madrid

Atacante sueco marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre os colchoneros pela fase de liga da Champions
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, elogiou o impacto de Viktor Gyökeres após o atacante marcar dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid pela fase de liga da Champions. No Emirates Stadium, em Londres, o jogador sueco desencantou com a camisa dos Gunners na competição europeia. Confira o vídeo!

