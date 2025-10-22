Sporting vira para cima do Olympique e cola no Top8 da Champions

Após sair para o intervalo perdendo por 1 a 0, time Lisboeta, com um a mais durante toda a etapa final, vence por 2 a 1 no Estádio de Alvalade / Crédito: Jogada 10

De virada, o Sporting venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1 nesta quarta-feira, 22/10, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pela terceira rodada da Champions League. O Olympique fez um ótimo primeiro tempo, saindo na frente com um golaço de Igor Paixão. Mas, no fim da etapa, Emerson foi expulso por simular um pênalti — inicialmente marcado pelo árbitro, que voltou atrás após consultar o VAR e perceber a malandragem do brasileiro naturalizado italiano. om um a mais, os lisboetas dominaram o segundo tempo. Empataram com Catamo eviraram com o brasileiro Alisson Santos (ex-Vitória).

Com o resultado, o Sporting chega aos seis pontos, no meio da tabela e na zona de playoffs (9º e 24º), mas com a mesma pontuação do oitavo colocado. Já o Olympique, parado nos três pontos, caiu para o 18º lugar. Na próxima rodada, o Sporting visitará a Juventus, em Turim, no dia 4/11, às 17h (horário de Brasília). Já o Olympique receberá os italianos da Atalanta em 5/11, também às 17h (de Brasília). VAR salva o juiz Vale destacar que o VAR salvou o árbitro Rade Obrenovic, da Eslovênia. Primeiramente, marcou um pênalti inexistente em Emerson Palmieri. No VAR, viu a simulação, anulou a penalidade e expulsou o jogador do Olympique. No primeiro gol do Sporting, marcou impedimento, confirmando a marcação do auxiliar. Mas foi ao VAR e viu que o lance foi legal. No fim, expulsou Maxi Araújo por agressão, mas voltou atrás ao ver no VAR que não houve violência do sportinguista. Regulamento da Champions Nesta fase da Liga, 36 times disputam oito rodadas em formato suíço. Ao final, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Mas as equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugares disputam a repescagem (oito confrontos eliminatórios), e os vencedores desses duelos também avançam às oitavas. Os perdedores são eliminados, assim como os times que terminarem entre o 25º e o 36º lugares.

Olympique na frente, mas tem um expulso No primeiro tempo, o Olympique de Marselha foi superior ao Sporting. Com três homens de frente, dificultou a marcação lisboeta, que não conseguiu impor seu jogo. Para complicar ainda mais, o time português levou o gol aos 14 minutos. O brasileiro Igor Paixão recebeu pela esquerda, tirou o marcador e bateu da entrada da área, fazendo um belo gol. Aliás, o brasileiro contratado ao Feyenoord neste temporada por R$ 233 milhões (o mais caro jogador da história do Olympique) foi sempre atuante, construindo as melhores jogadas da equipe na etapa. O Olympique dominava o primeiro tempo, com maior posse de bola (55%) e mais finalizações (8 a 5), quando, no último ataque da etapa inicial, protagonizou um lance-chave. Emerson Palmieri caiu na área e o juiz marcou pênalti. Contudo, o VAR o chamou, e o árbitro viu que o brasileiro naturalizado italiano simulou a falta. Como já tinha cartão amarelo, levou o vermelho, deixando os franceses com dez em campo para todo o segundo tempo. Sporting vira no segundo tempo

Com um a mais, era de se esperar um Sporting mais atuante no ataque no segundo tempo. E foi exatamente o que se viu, já que o treinador do time francês, De Zerbi, tirou um homem de frente e colocou um defensor para reajustar a retaguarda — Michael Murillo entrou no lugar de Greenwood. Os sportinguistas passaram a finalizar bastante, mas sem grande perigo. O Olympique, por sua vez, cadenciava o jogo, deixando Igor Paixão e Aubameyang como referências no ataque. Aos 26, Catamo, que acabara de entrar na vaga de Quenda, concluiu a gol após boa incursão do time lisboeta no ataque. Em campo, a arbitrgem marcou impedimento. Mas o juiz foi ao VAR e confirmou o gol. E assim, explosão da torcida no Alvalade. E imensa maioria dos 42.766 pagantes foram à euforia quando aos, 41, Alisson recebeu pela esquerda e chutou. A bola bateu em Pavard e enganou o goleiro Rulli. Gol de sorte também vale. Sporting 2 a 1.