Souza aproveita chance e aumenta concorrência com Escobar na lateral do Santos

Mesmo com derrota para o Vitória, jovem formado na base se destaca em campo e ganha moral com Vojvoda na reta final do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Embora a derrota para o Vitória por 1 a 0, na segunda-feira (20), tenha deixado o Santos novamente em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o jogo também trouxe um ponto positivo para o técnico Juan Pablo Vojvoda: o desempenho do lateral-esquerdo Souza. O jovem entrou no intervalo e mostrou personalidade, reacendendo a disputa pela vaga de titular com o argentino Escobar. Escobar iniciou a partida na Vila Belmiro, mas foi substituído após falhar em uma jogada decisiva. Logo no primeiro tempo, errou um passe na saída de bola, o que resultou no pênalti cometido por Brazão sobre Renzo López e abriu caminho para o gol da vitória baiana. Diante da necessidade de reação, Vojvoda lançou Souza na volta do intervalo. E o Menino da Vila correspondeu.

De acordo com dados do Sofascore, o lateral participou ativamente do jogo ofensivo, com uma finalização certa e um passe decisivo, além de 85% de acerto nos passes. Souza, porém, teve apenas um cruzamento certo em nove tentativas. Na defesa, o garoto se destacou com dois cortes, quatro vitórias em cinco duelos aéreos e nenhum drible sofrido, totalizando 53 ações com a bola. Já Escobar, nos mesmos 45 minutos iniciais, teve números mais discretos: um desarme, um corte e apenas 76% de precisão nos passes. O argentino acabou sendo driblado uma vez e ganhou dois dos seis duelos disputados. Concorrência ‘muito leal’ no Santos A disputa entre os dois laterais tem sido tema recorrente nas coletivas do técnico Vojvoda, que costuma valorizar o nível de competitividade interna na posição. “A concorrência entre Escobar e Souza é muito leal. Gosto desse tipo de concorrência. Na lateral esquerda, são jogadores com características similares, mas um tem uma coisa e o outro tem outra. O Souza é muito jovem, tem a vontade de crescer, pode entrar e substituir tranquilamente o Escobar”, afirmou o treinador após a vitória sobre o Corinthians, semanas atrás.

Após o duelo com o Vitória, o argentino voltou a ser questionado sobre o tema e novamente defendeu a escolha técnica como natural, sem desmerecer o desempenho do jovem. “Quando o time perde, a torcida sempre vai pedir o jogador que não joga. Souza jogou e respondeu. Jogou contra o Red Bull Bragantino, hoje jogou 45 minutos. Escobar não estava jogando mal. São decisões que tenho que tomar, decisões do treinador”, completou o treinador. Souza começou a temporada como reserva imediato de Escobar, mas chegou a ganhar sequência sob o comando de Cléber Xavier. Com a chegada de Vojvoda, o argentino recuperou o posto de titular, e o garoto passou a atuar com frequência nas segundas etapas das partidas.