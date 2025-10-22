São Paulo pode ter apenas mais dois jogos no Morumbis em 2025

São Paulo pode ter apenas mais dois jogos no Morumbis em 2025Com seu estádio recebendo uma série de shows, Tricolor pode mandar até quatro jogos na Vila Belmiro nesta reta final de Brasileirão
O São Paulo se prepara para deixar temporariamente o Morumbis e adotar a Vila Belmiro como casa na reta final do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Bahia, neste sábado (25/10), às 21h30, pode ser o penúltimo jogo do Tricolor em seu estádio em 2025. Isso porque o local receberá uma série de grandes shows até dezembro.
O clube paulista firmou um acordo de reciprocidade com o Santos para a utilização dos estádios. O Peixe já mandou duas partidas no Morumbis, contra Juventude e Vasco, enquanto o São Paulo ainda não havia utilizado a Vila Belmiro. Contudo, isto acontecerá nos confrontos com o Flamengo, em 5 de novembro, e com o Red Bull Bragantino, em 8 de novembro.
O presidente santista, Marcelo Teixeira, explicou que, embora o combinado inicial preveja três jogos para cada lado, o Santos está disposto a ampliar a parceria.
“Houve a possibilidade de mais dois jogos. O São Paulo pretende realizar mais dois jogos. Independente de três jogos para cada lado, se o São Paulo necessitar de mais um, o Santos está disposto a abrir essa exceção e fazer com que o São Paulo jogue na Vila, porque o São Paulo tem compromissos de shows em seu estádio. Se houver mesmo a necessidade, a confirmação desse quarto jogo, por parte do Santos, não será problema, desde que conciliado o calendário das duas equipes”, disse Teixeira, em entrevista ao podcast Barbacast.
O Morumbis será palco de Imagine Dragons (31 de outubro e 1º de novembro), Linkin Park (8 de novembro), Dua Lipa (15 de novembro) e Oasis (22 e 23 de novembro). Por conta dessa sequência, o São Paulo pode mandar até quatro jogos na Vila Belmiro, incluindo o confronto com o Juventude, dependendo do andamento da agenda de shows.
São Paulo teria apenas mais um jogo no Morumbis
O retorno ao Morumbis está previsto apenas para o duelo com o Internacional, no dia 3 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. Contudo, a diretoria não descarta manter a parceria e atuar novamente na Vila, caso o cronograma de eventos exija.