Santos repete números de 2023 e volta a conviver com o fantasma do rebaixamento

Derrota para o Vitória deixou o Peixe com campanha quase idêntica à da queda e eleva risco de nova queda no Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Santos voltou a viver momentos de apreensão no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Vitória, na última segunda-feira (20/10), em plena Vila Belmiro, manteve o time na 16ª colocação, com 31 pontos, mas colocou o rival baiano em igualdade na pontuação e reacendeu o alerta do rebaixamento. A campanha atual do Peixe é quase idêntica à de 2023, ano da queda para a Série B. Após 28 rodadas, o time soma 31 pontos, com oito vitórias, sete empates e 13 derrotas, aproveitamento de 36,9%. Números que espelham os de dois anos atrás, quando o clube tinha 30 pontos e aproveitamento de 35,7%. O desempenho ofensivo e defensivo também preocupa. Afinal, são 28 gols marcados e 40 sofridos, contra 30 e 52, respectivamente, em 2023.