Santos repete números de 2023 e volta a conviver com o fantasma do rebaixamento

Santos repete números de 2023 e volta a conviver com o fantasma do rebaixamentoDerrota para o Vitória deixou o Peixe com campanha quase idêntica à da queda e eleva risco de nova queda no Brasileiro
O Santos voltou a viver momentos de apreensão no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Vitória, na última segunda-feira (20/10), em plena Vila Belmiro, manteve o time na 16ª colocação, com 31 pontos, mas colocou o rival baiano em igualdade na pontuação e reacendeu o alerta do rebaixamento.
A campanha atual do Peixe é quase idêntica à de 2023, ano da queda para a Série B. Após 28 rodadas, o time soma 31 pontos, com oito vitórias, sete empates e 13 derrotas, aproveitamento de 36,9%. Números que espelham os de dois anos atrás, quando o clube tinha 30 pontos e aproveitamento de 35,7%. O desempenho ofensivo e defensivo também preocupa. Afinal, são 28 gols marcados e 40 sofridos, contra 30 e 52, respectivamente, em 2023.
Além da irregularidade, o Santos tem decepcionado em casa. A equipe tem o terceiro pior aproveitamento como mandante no campeonato (45,2%), à frente apenas de Fortaleza e Sport, ambos no Z4. E o cenário deve se complicar nas próximas rodadas: o Peixe enfrentará Botafogo, Palmeiras (duas vezes), Flamengo, Fortaleza e Mirassol, sendo quatro deles integrantes do G6.
O risco de rebaixamento, que era de 13,9% após a vitória sobre o Corinthians, subiu para 34,8%, segundo projeções da UFMG. Apesar de ter um jogo a menos que alguns concorrentes diretos, o Santos precisará reagir rapidamente para evitar um segundo descenso em apenas três temporadas.
