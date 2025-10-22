Sampaoli destaca atuação do Atlético, mas pondera que o confronto ainda está em aberto

O treinador Jorge Sampaoli valorizou o resultado pela dificuldade da partida no Equador. O argentino comentou que viu um primeiro tempo muito equilibrado, mas destacou que o Galo voltou melhor do intervalo e poderia ter empatado o jogo antes.

O Atlético conquistou um bom resultado no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (21), o Galo saiu atrás no marcador logo nos minutos iniciais, mas conseguiu se recuperar ao longo do jogo e empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle .

“É muito difícil jogar aqui. A exigência de um campo onde uma equipe normalmente ganha sempre, a altura e um montão de condições que tem uma semifinal. Acredito que o jogo do primeiro tempo foi equilibrado, sem muitas ações, nos faltou um pouquinho de jogo. Mas no segundo tempo o time jogou melhor, muitas chances claras para empatar antes. Mas valeu a atitude e o jogo do segundo tempo, que nos permitiu chegar ao empate”, afirmou.

Apesar do bom resultado conquistado fora de casa, o treinador sabe que a vaga ainda não está decidida. Nas quartas de final, o Del Valle perdeu como mandante por 2 a 0 e conseguiu buscar a classificação na Colômbia. Sampaoli ressaltou a força do adversário e também a sua capacidade nos contra-ataques.

“A gente sabe muito bem da capacidade que tem essa equipe jogando de visitante. Temos claro que precisamos fazer uma partida planejada, porque é uma equipe que tem muita potência ofensiva. Porém, temos que nos preparar para uma partida tão difícil quanto essa e sabemos muito que é uma das equipes que tem um dos melhores contra-ataques da América do Sul”, pontuou.

Importância de Hulk

Um dos grandes nomes do empate alvinegro foi o de Hulk. O atacante entrou ao longo da segunda etapa e deu a assistência para o gol de Dudu. O treinador valorizou a importância do jogador para o Atlético e também que espera que ele possa voltar ao seu melhor rendimento, para ajudar ainda mais o time.