Romário confirma participação em jogo beneficente em Sorocaba

Evento ocorrerá no dia 31 de outubro no estádio Municipal Walter Ribeiro e terá a participação de outros ex-jogadores, como Edílson Capetinha
Tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira, Romário confirmou a sua presença em partida beneficente, que irá ocorrer em 31 de outubro, às 19h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba Além do ex-atacante, que venceu a Copa do Mundo de 1994, também estarão presentes outros ex-atletas. Entre eles Edilson Capetinha, que também conquistou o Mundial, mas o pentacampeonato em 2002. Além de Alex Dias, Dagoberto, Fábio Braz, Ilsinho, Keirrison e Magrão.

Para acompanhar este duelo festivo, a entrada representativa será a disponibilização de um quilo de alimento não perecível como contribuição. O destino dessas doações será a Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista de Sorocaba.

A ação solidária alia o incentivo à responsabilidade social, a recordação e valorização de parte dos tempos áureos do futebol brasileiro. Afinal, o público terá a oportunidade em ter novamente contato com antigos jogadores que marcaram época no passado.

A partida beneficente contará com incentivo de uma emissora de televisão local. A marca esportiva Athleta é a responsável pela organização do espetáculo também em um movimento simbólico pela celebração de seus 90 anos em 2025. Inclusive há uma ligação afetiva entre a empresa e a Seleção Brasileira, já que foi a patrocinadora esportiva do time Canarinho em três títulos mundiais: 1958, 1962 e 1970.

Romário dá show em reencontro de Brasil com a Itália

Outro jogo beneficente recente, dessa vez que ocorreu no Maracanã, marcou o reencontro entre Romário e Roberto Baggio, em uma partida que reuniu atletas históricos de Brasil e Itália. O Baixinho novamente levou a melhor com vitória por 8 a 3 e também se sobressaiu individualmente. Afinal, ele foi destaque ao marcar dois gols, dar duas assistências e liderar o triunfo brasileiro. A partida teve como objetivo promover a inclusão social, com a presença de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

