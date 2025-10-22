Roma x Plzen: onde assistir, escalações e arbitragem

Roma e Plzen se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada da Liga Europa 2025/26. A bola rola no Estádio Olímpico, em Roma, e coloca frente a frente duas equipes que lutam para se manter na zona de classificação para a próxima fase.

LEIA MAIS: Raphinha treina no Barcelona e deve voltar no clássico com o Real Madrid

Como chega a Roma

A Roma fez um grande início de temporada, mas sofreu com alguns momentos de instabilidade recente. Isto porque, após estrear com vitória fora de casa sobre o Nice na Liga Europa, o time comandado pelo experiente Gasperini acabou sendo derrotado pelo Lille, em casa, na segunda rodada. Além disso, o time vem de outra derrota em casa, em confronto direto com a Inter de Milão pela liderança do Campeonato Italiano.

Ou seja, a Roma precisa se recuperar e buscar os três pontos em casa para seguir na briga por uma classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa. No Italiano, o time caiu para a quarta posição, com 15 pontos, somente um a menos que o líder Milan.

Além disso, o técnico Gasperini terá praticamente todo o elenco à disposição para o jogo desta quinta-feira e a Roma não enfrenta problemas de última hora na escalação.