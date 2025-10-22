Real Madrid vence a Juventus e mantém 100% na Champions

Bellingham decide após jogada de Vini Jr, e time merengue segue firme na briga por uma vaga nas oitavas; Juve vive momento de pressão

No duelo entre gigantes do futebol europeu nesta 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26, o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, e manteve os 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do futebol europeu. Bellingham aproveitou um rebote na trave após grande jogada de Vini Jr e garantiu a vitória na capital espanhola.

Dessa maneira, o Real Madrid chegou a três vitórias em três partidas nesta edição da Champions e segue firme na briga pela classificação direta para as oitavas de final. Até o momento, somente PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão e Arsenal estão com a mesma campanha do clube merengue.

Além disso, o Real Madrid ganhou 13 dos últimos 14 jogos em casa na fase de grupos ou na fase de liga da Champions.

Por outro lado, a Juventus está em uma situação delicada. Sob o comando do pressionado técnico Igor Tudor, a Velha Senhora ainda não venceu nesta edição da Champions, com dois empates e a derrota nesta quarta-feira. Além disso, a Juve está somente na 7ª posição do Campeonato Italiano e parte da torcida já pede a saída do treinador.