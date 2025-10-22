Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid vence a Juventus e mantém 100% na Champions

Real Madrid vence a Juventus e mantém 100% na Champions

Bellingham decide após jogada de Vini Jr, e time merengue segue firme na briga por uma vaga nas oitavas; Juve vive momento de pressão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No duelo entre gigantes do futebol europeu nesta 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26, o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, e manteve os 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do futebol europeu. Bellingham aproveitou um rebote na trave após grande jogada de Vini Jr e garantiu a vitória na capital espanhola.

LEIA MAIS: Gigante da Premier League avalia empréstimo de Endrick

Dessa maneira, o Real Madrid chegou a três vitórias em três partidas nesta edição da Champions e segue firme na briga pela classificação direta para as oitavas de final. Até o momento, somente PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão e Arsenal estão com a mesma campanha do clube merengue.

Além disso, o Real Madrid ganhou 13 dos últimos 14 jogos em casa na fase de grupos ou na fase de liga da Champions.

Por outro lado, a Juventus está em uma situação delicada. Sob o comando do pressionado técnico Igor Tudor, a Velha Senhora ainda não venceu nesta edição da Champions, com dois empates e a derrota nesta quarta-feira. Além disso, a Juve está somente na 7ª posição do Campeonato Italiano e parte da torcida já pede a saída do treinador.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar