Raphinha treina no Barcelona e deve voltar no clássico contra o Real Madrid

Raphinha treina no Barcelona e deve voltar no clássico contra o Real MadridDe fora do time catalão desde 25 de setembro, brasileiro tende a retornar justamente diante do arquirrival, no próximo domingo, no Bernabéu
Depois de golear por 6 a 1 o Olympiacos na Champions League, o Barcelona teve uma notícia positiva nesta quarta-feira (22). Afinal, Raphinha participou do treinamento com o restante do elenco e a tendência é que esteja apto a figurar entre os relacionados para o clássico do próximo domingo (26). A equipe catalã irá visitar o Real Madrid, às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
Vale lembrar que o brasileiro não atua desde 25 de setembro. Na ocasião, ele sofreu uma lesão na coxa direita, porém a presença no treino desta quarta-feira (22) trouxe esperança para que esteja no clássico. A confirmação dependerá da participação integral na atividade desta quinta-feira (23), comandada pelo técnico Hansi Flick.
Na última temporada, Raphinha vivenciou seu melhor momento na carreira e foi um verdadeiro carrasco do Real Madrid. Isso porque estufou a rede cinco vezes em quatro jogos e foi decisivo no confronto em que o Barça venceu por 4 a 3 e assegurou o título da La Liga.
Além disso, estufou a rede em duas oportunidades na conquista da Supercopa da Espanha e anotou um golaço no primeiro turno, quando a equipe catalã goleou por 4 a 0.
Com a ausência do brasileiro, o treinador utilizou alguns jovens no setor ofensivo. Entre eles, estão Fermín López, autor de três gols contra o Olympiacos, Roony Bardaghji e até mesmo Dro, de 17 anos. Por fim, Ferrán Torres, baixa na vitória sobre os gregos, também deve estar presente no “El Clasico”.