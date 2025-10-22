Raphinha treina no Barcelona e deve voltar no clássico contra o Real Madrid

De fora do time catalão desde 25 de setembro, brasileiro tende a retornar justamente diante do arquirrival, no próximo domingo, no Bernabéu / Crédito: Jogada 10

Depois de golear por 6 a 1 o Olympiacos na Champions League, o Barcelona teve uma notícia positiva nesta quarta-feira (22). Afinal, Raphinha participou do treinamento com o restante do elenco e a tendência é que esteja apto a figurar entre os relacionados para o clássico do próximo domingo (26). A equipe catalã irá visitar o Real Madrid, às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Vale lembrar que o brasileiro não atua desde 25 de setembro. Na ocasião, ele sofreu uma lesão na coxa direita, porém a presença no treino desta quarta-feira (22) trouxe esperança para que esteja no clássico. A confirmação dependerá da participação integral na atividade desta quinta-feira (23), comandada pelo técnico Hansi Flick.