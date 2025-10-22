Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ramón integra volante ganês da base em relacionados do Internacional

Movimento dá indício à maior probabilidade de Ramón Díaz escalar o Colorado com três volantes para reforçar o meio-campo
O técnico Ramón Díaz pode promover uma estreia no time profissional do Internacional no duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (22). Isso porque o comandante argentino incluiu na delegação o volante ganês Benjamin Arhin, que integra as suas categorias inferiores. É a primeira oportunidade que o meio-campista recebe de viajar, conviver com o grupo principal e estar no banco de reservas.

Benjamin, de 19 anos, chegou ao Colorado em setembro do ano passado. Ele chamou a atenção do clube gaúcho quando defendia o Dansoman Wise FC, de Gana. Ele recebeu a aprovação e em fevereiro de 2025 o Inter decidiu contratá-lo em definitivo por 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão)

Ahin se caracteriza como um volante mais defensivo, e Ramón Díaz passou a observá-lo pelo desempenho de destaque na equipe sub-20 do Internacional. Em seguida, o comandante argentino passou a pedir sua presença nos treinos do profissional, e o meio-campista ganês recebeu o aviso de que integraria a delegação da viagem para Salvador, na última segunda-feira (20).

Possível pistas do time inicial

O movimento, aliás, dá indícios que o comandante provavelmente escalará a equipe inicial com três volantes. No caso, com a utilização de Bruno Henrique ou Luis Otávio, que volta a ser opção depois de se recuperar de problema muscular na coxa esquerda. Além da continuidade de Thiago Maia e possivelmente Bruno Gomes ou Óscar Romero.

Desta forma, o provável time titular do Colorado é: Ivan;Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Alan Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.

O jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, torna-se crucial para o Inter. A vitória permite ao Colorado um alívio maior contra o rebaixamento. Afinal, alcançaria a décima colocação e aumentaria a distância para sete pontos com relação ao Z4. Por outro lado, com a derrota, fica na 14ª posição e com os mesmos quatro pontos para a zona de rebaixamento.

Veja a lista de relacionados do Internacional

  • Goleiros: Anthoni e Ivan
  • Defensores: Alan Benítez, Alisson, Bernabei, Clayton Sampaio, Gabriel Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Vitão
  • Meio-campistas: Benjamin Arhin, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Óscar Romero, Ronaldo e Thiago Maia
  • Atacantes: Borré, Rayykonen, Ricardo Mathias e Vitinho

