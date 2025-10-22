Ramón integra volante ganês da base em relacionados do Internacional

Movimento dá indício à maior probabilidade de Ramón Díaz escalar o Colorado com três volantes para reforçar o meio-campo / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz pode promover uma estreia no time profissional do Internacional no duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (22). Isso porque o comandante argentino incluiu na delegação o volante ganês Benjamin Arhin, que integra as suas categorias inferiores. É a primeira oportunidade que o meio-campista recebe de viajar, conviver com o grupo principal e estar no banco de reservas. Benjamin, de 19 anos, chegou ao Colorado em setembro do ano passado. Ele chamou a atenção do clube gaúcho quando defendia o Dansoman Wise FC, de Gana. Ele recebeu a aprovação e em fevereiro de 2025 o Inter decidiu contratá-lo em definitivo por 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão)

Ahin se caracteriza como um volante mais defensivo, e Ramón Díaz passou a observá-lo pelo desempenho de destaque na equipe sub-20 do Internacional. Em seguida, o comandante argentino passou a pedir sua presença nos treinos do profissional, e o meio-campista ganês recebeu o aviso de que integraria a delegação da viagem para Salvador, na última segunda-feira (20). Possível pistas do time inicial O movimento, aliás, dá indícios que o comandante provavelmente escalará a equipe inicial com três volantes. No caso, com a utilização de Bruno Henrique ou Luis Otávio, que volta a ser opção depois de se recuperar de problema muscular na coxa esquerda. Além da continuidade de Thiago Maia e possivelmente Bruno Gomes ou Óscar Romero. Desta forma, o provável time titular do Colorado é: Ivan;Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Alan Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.