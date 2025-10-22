Ramón integra volante ganês da base em relacionados do Internacional

Ramón integra volante ganês da base em relacionados do InternacionalMovimento dá indício à maior probabilidade de Ramón Díaz escalar o Colorado com três volantes para reforçar o meio-campo
O técnico Ramón Díaz pode promover uma estreia no time profissional do Internacional no duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (22). Isso porque o comandante argentino incluiu na delegação o volante ganês Benjamin Arhin, que integra as suas categorias inferiores. É a primeira oportunidade que o meio-campista recebe de viajar, conviver com o grupo principal e estar no banco de reservas.
Benjamin, de 19 anos, chegou ao Colorado em setembro do ano passado. Ele chamou a atenção do clube gaúcho quando defendia o Dansoman Wise FC, de Gana. Ele recebeu a aprovação e em fevereiro de 2025 o Inter decidiu contratá-lo em definitivo por 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão)
Ahin se caracteriza como um volante mais defensivo, e Ramón Díaz passou a observá-lo pelo desempenho de destaque na equipe sub-20 do Internacional. Em seguida, o comandante argentino passou a pedir sua presença nos treinos do profissional, e o meio-campista ganês recebeu o aviso de que integraria a delegação da viagem para Salvador, na última segunda-feira (20).
Possível pistas do time inicial
O movimento, aliás, dá indícios que o comandante provavelmente escalará a equipe inicial com três volantes. No caso, com a utilização de Bruno Henrique ou Luis Otávio, que volta a ser opção depois de se recuperar de problema muscular na coxa esquerda. Além da continuidade de Thiago Maia e possivelmente Bruno Gomes ou Óscar Romero.
Desta forma, o provável time titular do Colorado é: Ivan;Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Alan Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.
O jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, torna-se crucial para o Inter. A vitória permite ao Colorado um alívio maior contra o rebaixamento. Afinal, alcançaria a décima colocação e aumentaria a distância para sete pontos com relação ao Z4. Por outro lado, com a derrota, fica na 14ª posição e com os mesmos quatro pontos para a zona de rebaixamento.
Veja a lista de relacionados do Internacional
- Goleiros: Anthoni e Ivan
- Defensores: Alan Benítez, Alisson, Bernabei, Clayton Sampaio, Gabriel Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Vitão
- Meio-campistas: Benjamin Arhin, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Óscar Romero, Ronaldo e Thiago Maia
- Atacantes: Borré, Rayykonen, Ricardo Mathias e Vitinho
