Ramón Díaz admite problemas: “Situação não é dramática, mas é complicada”

Internacional perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão

“A equipe, taticamente, fez um bom primeiro tempo. Criou chances para fazer gol. Pênalti foi uma jogada pontual. Alisson estava fazendo um bom jogo, mas pesou a inexperiência e ficou difícil. A equipe precisa ser trabalhada mentalmente. Se cria chances, mas não converte. A situação não é dramática, mas é complicada”, disse Ramón Díaz.

O Internacional segue em uma gangorra no Brasileirão. Após vencer o Sport e se recuperar da derrota para o Mirassol, o Colorado voltou a perder. Em uma noite de pouca criatividade do setor ofensivo, o Colorado perdeu para o Bahia por 1 a 0 , nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada. Assim, o técnico Ramón Díaz admitiu problemas e citou os pontos que precisa trabalhar.

O Internacional começou melhor e criou duas boas oportunidades com Bruno Gomes. Contudo, perdeu fôlego após a pressão inicial. Em um vacilo de Bernabei, o Bahia abriu o placar no apagar das luzes do primeiro tempo. Na etapa final, o jogo ficou morno, e a expulsão de Alisson foi determinante para impedir qualquer tipo de reação do Colorado.

“Não pensamos no rebaixamento. Pensamos que a equipe tem que jogar bem, melhorar. Vamos ter momentos complicados, mas tenho confiança na evolução (…) Futebol é dinâmico. As coisas mudam”, afirmou.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 49 pontos e encurtou a distância para o G4 do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, segue em 14º lugar com 35, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (25), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Colorado visita o Fluminense, no mesmo dia, às 17h30, no Maracanã.

