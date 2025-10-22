Rafael vive grande fase e se consolida como pilar do São Paulo em meio à crise

Goleiro brilha com defesas decisivas e evita que o Tricolor afunde ainda mais no Brasileirão após queda na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Enquanto o São Paulo tenta contornar a instabilidade no Campeonato Brasileiro, um nome vem destoando da queda coletiva: Rafael. O goleiro, de 36 anos, atravessa um momento de alta e tem sido o principal responsável por evitar que o Tricolor mergulhe em uma crise ainda mais profunda nesta reta final de temporada. Mesmo com o time acumulando derrotas e caindo posições na tabela, o camisa 23 tem sido um dos poucos a se destacar positivamente. Defesas difíceis, regularidade e liderança têm marcado as atuações do arqueiro, que vem sendo decisivo em jogos recentes.

De acordo com o Sofascore, Rafael é o quarto goleiro que mais evita gols no Campeonato Brasileiro, com média de 7,51 defesas por partida. À sua frente aparecem apenas Rossi, do Flamengo (8,79), Tiago Volpi, do Grêmio (9,77), e Walter, do Mirassol (11,25). Salvador em sequência Nos últimos dois compromissos do São Paulo, contra Grêmio e Mirassol, o goleiro protagonizou defesas praticamente idênticas, ambas em momentos cruciais. Em Porto Alegre, impediu Cristian Oliveira de marcar após cruzamento rasteiro de Pavón, com uma defesa à queima-roupa na pequena área. Dias depois, em Mirassol, repetiu o feito diante de Renato Marques, evitando que a derrota se transformasse em goleada. Essas atuações reforçam o papel de Rafael como peça de segurança num time que sofre com desorganização defensiva e instabilidade emocional desde a eliminação para a LDU nas quartas da Libertadores.

Rafael vira símbolo de resiliência no São Paulo Contratado para substituir uma série de goleiros que não conseguiram se firmar após a aposentadoria de Rogério Ceni, Rafael hoje é o mais longevo e estável titular do São Paulo em quase uma década. O experiente arqueiro conquistou a confiança do elenco e da comissão técnica e, aos poucos, também reconquistou o torcedor. Aos 36 anos, ele já expressou o desejo de encerrar a carreira no clube e tem se mostrado um dos líderes silenciosos do elenco. Enquanto o técnico Hernán Crespo busca soluções para reorganizar o time e voltar a pontuar no Brasileirão, Rafael segue sendo a principal garantia de segurança tricolor. Sem ele, a crise poderia ser bem mais severa . Além disso, o São Paulo, talvez, estivesse lutando contra o que parecia impensável no início da temporada: o rebaixamento.