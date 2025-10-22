Quem é Maravilla Martínez, artilheiro da Libertadores e rival do Flamengo

Artilheiro da Sul-Americana 2024, atacante já tem sete gols na atual edição da Liberta e exige atenção da defesa rubro-negra / Crédito: Jogada 10

Adrián Emmanuel Martínez, também conhecido como “Maravilla” Martínez, é o camisa 9 do Racing (ARG), adversário do Flamengo nesta quarta-feira (22/10), pela semifinal da Libertadores. Nascido em Campana, Buenos Aires, na Argentina, o canhoto de 1,76m – que já foi catador de lixo – é uma das armas do time de Avellaneda para avançar à final da competição sul-americana. Afinal, trata-se do atual artilheiro do certame, com sete gols. Ídolo da torcida, o experiente jogador de 33 anos é o principal goleador da equipe na temporada, com 20 gols em 37 partidas. Assim, precisa de menos de dois jogos para marcar um gol (média de 0,54 gol p/j). Além de artilheiro da Libertadores, ele também foi o vice-artilheiro do Clausura 2025, com nove gols.

LEIA MAIS: Flamengo volta a enfrentar o Racing após dois anos; os remanescentes Mais cedo neste mesmo ano, foi nome primordial na conquista inédita da Recopa Sul-Americana contra o Botafogo, marcando um gol no jogo de ida, em Avellaneda, em vitória por 2 a 0. Na volta, o placar se repetiu e o time saiu com o título do Nilton Santos. O Racing disputou a Recopa por conta da conquista da Sul-Americana 2024, em final histórica contra o Cruzeiro. O homem já começara o mata-mata com tudo, marcando gol na ida e na volta das oitavas de final contra o Huachipato (CHL). Nas quartas, ajudou na remontada contra o Athletico, marcando na goleada por 4 a 1, na volta, no Cilindro. Na semifinal contra o Corinthians, até passou em branco. Mas na final foi um dos nomes da vitória épica contra a Raposa, anotando um dos gols no 3 a 1 e demonstrando o seu faro artilheiro em momentos decisivos.

Maravilla tem passagem pelo Brasil Maravilla Martínez começou a carreira profissional tardiamente, em 2018, aos 25 anos, pelo Sol de América (PAR). Antes, chegou a ficar preso por seis meses injustamente na Argentina. Ao marcar 13 gols em 20 jogos, chamou a atenção do Libertad, também do Paraguai, onde ficou por três anos. Marcou 24 gols em 87 partidas, sendo emprestado ao Cerro Porteño em 2021. O empréstimo não correu bem, passando em branco em 12 oportunidades. Assim, ganhou chance (também por empréstimo) no Coritiba, em 2022, marcando quatro gols em 24 aparições. Assim, o Libertad “perdeu a paciência” e o liberou ao Instituto, em sua primeira passagem pelo futebol de seu país. Por lá, fez 18 gols em 41 jogos, chamando a atenção do Racing. Dessa forma, em 2024 chegou ao clube e logo se tornou ídolo da torcida. Com sua garra e gols importantes, o craque botou incríveis 30 bolas nas redes adversárias em apenas 49 jogos – média de 0,61 gol p/j -, contribuindo com o citado título da Sul-Americana. Assim, já tem 50 gols em menos de 100 partidas – faltam 14 jogos para chegar à marca.