Presidente da La Liga critica cancelamento de Villarreal x Barça em Miami: “Perspectiva tacanha”

Javier Tebas mira contra instituições governamentais europeias e afirma que elas são responsáveis pelo atraso do futebol do continente / Crédito: Jogada 10

O presidente da La Liga, Javier Tebas, não gostou do cancelamento da realização da partida entre Villarreal e Barcelona nos Estados Unidos, que estava marcada para 20 de dezembro, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, em Miami. Isso ocorreu logo depois de protestos contra tal mudança, sobretudo vindos da Associação Espanhola de Jogadores de Futebol (AFE). Da mesma forma, na manhã de terça-feira (21), Carvajal e Courtois, dois dos capitães do Real Madrid, fizeram duras críticas a Tebas. Ele foram contra a ideia de alterar o local da partida para fora do território espanhol.

O presidente, então, lançou um longo comunicado e mirou contra instituições governamentais europeias, que, segundo ele, são responsáveis pelo atraso dentro do continente. “Hoje, o futebol espanhol perdeu uma oportunidade de avançar, se projetar para o mundo e fortalecer seu futuro. A defesa da “tradição” é invocada a partir de uma perspectiva tacanha e provinciana, enquanto as verdadeiras tradições do futebol europeu são ameaçadas por decisões das instituições governamentais que, ano após ano, destroem as ligas nacionais, a verdadeira força motriz da indústria do futebol europeu, devido à ingenuidade e passividade dos líderes europeus que não conseguem distinguir o trivial do essencial”, disse o mandatário. Além disso, o presidente da Liga citou que “alguns” questionaram a integridade do futebol europeu e fazem pressão. De acordo com o diário “Marca”, tal indireta foi para Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.