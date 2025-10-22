Prejuízos financeiros e polêmicas fazem Léo Pereira e Tainá Militão reavaliarem conciliação

Ex-casal tem travado uma série de disputas judiciais e polêmicas desde a separação, em setembro de 2023, mas estão prestes a dar fim no caso / Crédito: Jogada 10

Após uma série de ações e de polêmicas, com exposições públicas, Léo Pereira e Tainá Militão caminham para encerrar a disputa judicial que deixou a relação entre eles ainda mais conturbada. Isso porque o ex-casal agora busca uma conciliação na Justiça a fim de reduzir os custos legais e, segundo orientações de seus advogados, encerrar os litígios de forma célere e menos desgastante para ambos. O ex-casal optou então por um recurso cada vez mais comum nos tribunais: uma audiência de conciliação. A sessão poderá ser conduzida por um conciliador designado ou diretamente pelo juiz responsável pela causa. Esse tipo de ação tem se tornado habitual especialmente em disputas patrimoniais e guarda de filhos, devido à rapidez na resolução dos impasses e na redução de despesas processuais.

Tainá sofreu um revés judicial na última sexta-feira (17) referente à partilha de bens no período em que o casal viveu junto, no valor de R$ 2 milhões. O juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, entendeu que o zagueiro cumpriu com a obrigação financeira dentro do prazo estabelecido — um dia após a fixação judicial do valor. A influenciadora, por sua vez, alegava atraso no depósito e buscava uma atualização do valor devido, mas o magistrado rejeitou a argumentação baseado no período do início da ação, dez meses após o pagamento. Com a decisão, Tainá foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios estipulados em 10% do valor discutido: R$ 200 mil. Defesa de Léo Pereira pede sigilo Em nota enviada à revista Quem, a assessoria jurídica do atleta confirmou a vitória no processo e criticou a exposição pública de um caso que envolve menores de idade. A defesa alega que o caso deveria se manter em segredo de justiça justamente para resguardar os filhos do casal. “A preservação da intimidade das partes, especialmente das crianças, é prioridade absoluta. Motivo pelo qual se requer o restabelecimento do sigilo processual”, dizia um trecho do comunicado.

A assessoria também lamentou a divulgação de trechos do processo, destacando que a busca por exposição pode trazer consequências negativas para as crianças envolvidas. Propriedade residencial partilhada Anteriormente ao revés mais recente, Tainá havia conquistado judicialmente o direito de manter, em seu nome exclusivo, a casa onde vivia com o ex-companheiro. O imóvel, localizado no condomínio Riviera De Sol, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foi adquirido pelo atleta por cerca de R$ 2 milhões em 2020. Tainá, aliás, vivia na mansão até poucos meses atrás, quando decidiu se mudar com os filhos para uma mansão no Residencial Alphaville, próximo do antigo condomínio. Trata-se de uma moradia temporária enquanto a obra do imóvel definitivo da nova família, agora com Éder Militão, termina.