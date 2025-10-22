Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pantaleão passa por cirurgia e tem alta prevista nesta quarta

Pantaleão passa por cirurgia e tem alta prevista nesta quarta

Zagueiro do Botafogo só deve retornar no segundo semestre de 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Zagueiro titular do Botafogo, Pantaleão passou por uma cirurgia. O defensor, assim, tem previsão de alta ainda nesta quarta-feira (22). Por conta de uma grave lesão muscular (ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial no joelho esquerdo), ele está, então, fora desta temporada e retorna somente no segundo semestre de 2026.

Pantaleão se lesionou durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o xerife se chocou com o goleiro Ronaldo, do time adversário, e levou a pior.

Sem Pantaleão, Davide Ancelotti ficou com apenas dois zagueiros de ofício até o fim da temporada: David Ricardo e Gabriel. Marçal, lateral-esquerdo, também costuma quebrar um galho no setor e tem se saído bem. Bastos, contudo, segue fora de ação, também lesionado. O Palanca Negra deve retornar no início da próxima temporada.

Quinto colocado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (26), contra o Santos, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 30 da competição nacional. A meta do Glorioso é ficar no G6, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar