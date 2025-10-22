Pantaleão passa por cirurgia e tem alta prevista nesta quarta

Zagueiro do Botafogo só deve retornar no segundo semestre de 2026 / Crédito: Jogada 10

Zagueiro titular do Botafogo, Pantaleão passou por uma cirurgia. O defensor, assim, tem previsão de alta ainda nesta quarta-feira (22). Por conta de uma grave lesão muscular (ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial no joelho esquerdo), ele está, então, fora desta temporada e retorna somente no segundo semestre de 2026. Pantaleão se lesionou durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o xerife se chocou com o goleiro Ronaldo, do time adversário, e levou a pior.