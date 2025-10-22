Pantaleão passa por cirurgia e tem alta prevista nesta quarta

Pantaleão passa por cirurgia e tem alta prevista nesta quartaZagueiro do Botafogo só deve retornar no segundo semestre de 2026
Zagueiro titular do Botafogo, Pantaleão passou por uma cirurgia. O defensor, assim, tem previsão de alta ainda nesta quarta-feira (22). Por conta de uma grave lesão muscular (ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial no joelho esquerdo), ele está, então, fora desta temporada e retorna somente no segundo semestre de 2026.
Pantaleão se lesionou durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o xerife se chocou com o goleiro Ronaldo, do time adversário, e levou a pior.
Sem Pantaleão, Davide Ancelotti ficou com apenas dois zagueiros de ofício até o fim da temporada: David Ricardo e Gabriel. Marçal, lateral-esquerdo, também costuma quebrar um galho no setor e tem se saído bem. Bastos, contudo, segue fora de ação, também lesionado. O Palanca Negra deve retornar no início da próxima temporada.
Quinto colocado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (26), contra o Santos, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 30 da competição nacional. A meta do Glorioso é ficar no G6, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores.
