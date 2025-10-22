Palmeiras realiza treino tático em Quito na véspera da partida contra a LDU

Verdão realizou atividade no CT da seleção equatoriana e teve o primeiro contato com a altitude do palco da semifinal

No treino, os atletas tiveram o primeiro contato com a altitude de 2.850 metros da capital equatoriana. Os jogadores puderam experimentar as alterações causadas pelas condições atmosféricas, como as variações na trajetória da bola. O lateral-esquerdo Piquerez comentou sobre as diferenças e recordou o duelo na Bolívia, contra o Bolívar, pela fase de grupos.

O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira (22) a preparação para encarar a LDU , pela semifinal da Libertadores, nesta quinta (23), Um dia após desembarcar no Equador, Abel Ferreira comandou uma atividade com o grupo no CT da seleção equatoriana, em Quito.

“Treinamos aqui e já vimos como é um pouquinho a diferença, sobretudo com a bola em relação à altitude. Estamos acostumados, este ano mesmo já jogamos na Bolívia e esperamos que amanhã consigamos fazer um grande jogo. A LDU tem um time muito forte, muito competitivo, e se chegaram a essas instâncias é porque jogam muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros e vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso”, ressaltou.

Para a partida, Abel Ferreira tem apenas uma dúvida para definir o Palmeiras. O treinador ainda não definiu quem faz a dupla de defesa com Gustavo Gómez: Murilo ou Bruno Fuchs. No gol, Weverton segue fora por conta de lesão e Carlos Miguel fará o segundo jogo com a camisa alviverde.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.