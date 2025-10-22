Palmeiras desembarca em Quito para enfrentar a LDU

Palmeiras desembarca em Quito para enfrentar a LDUAlviverde antecipou a ida para se adaptar à altitude
O Palmeiras já chegou em Quito. A delegação alviverde desembarcou, na noite desta terça-feira (21), na capital equatoriana, para enfrentar a LDU, na próxima quinta (23), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Assim, o Verdão iniciou a adaptação à altitude de 2,850 metros.
A decisão de chegar com antecedência à capital equatoriana tem o intuito de se acostumar com os efeitos da altitude. Dessa forma, o Verdão vai realizar uma atividade nesta quarta (22), no centro de treinamento da seleção equatoriana, para se habituar com a velocidade da bola e o ar rarefeito.
O Palmeiras terá os desfalques do goleiro Weverton, do meia Lucas Evangelista e do atacante Paulinho. O trio permaneceu em São Paulo realizando tratamento de lesões. Assim, o Alviverde não tem novos desfalques por lesão ou suspensão, em comparação com os relacionados para o jogo contra o Flamengo, domingo (19).
O técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação que perdeu para o Flamengo pelo Brasileirão. A única dúvida é na defesa. Afinal, o treinador português acredita que, pelas características da partida, Murilo pode ser uma opção melhor do que Bruno Fuchs. Do outro lado, a LDU aposta no fator casa e já vendeu todos os 30 mil ingressos disponíveis.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.