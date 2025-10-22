Palmeiras desembarca em Quito para enfrentar a LDU

Alviverde antecipou a ida para se adaptar à altitude / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras já chegou em Quito. A delegação alviverde desembarcou, na noite desta terça-feira (21), na capital equatoriana, para enfrentar a LDU, na próxima quinta (23), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Assim, o Verdão iniciou a adaptação à altitude de 2,850 metros. A decisão de chegar com antecedência à capital equatoriana tem o intuito de se acostumar com os efeitos da altitude. Dessa forma, o Verdão vai realizar uma atividade nesta quarta (22), no centro de treinamento da seleção equatoriana, para se habituar com a velocidade da bola e o ar rarefeito.