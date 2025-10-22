Palmeiras desafia altitude e tenta manter tabu sem derrota acima dos 2.500 metros

Palmeiras desafia altitude e tenta manter tabu sem derrota acima dos 2.500 metrosVerdão encara a LDU em Quito, onde não perde desde 2017. Brasileiros buscam vaga na final e podem igualar recorde histórico da Argentina
A altitude de 2.850 metros de Quito, um dos trunfos da LDU na campanha até as semifinais da Copa Libertadores, não assusta o Palmeiras. Afinal, o clube paulista, diferentemente da maioria dos brasileiros, desenvolveu uma espécie de “antídoto” para atuar em condições extremas e não perde nessas circunstâncias há mais de oito anos.
Desde a derrota por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores de 2017, o Verdão acumula cinco vitórias consecutivas em partidas acima dos 2.500 metros, sendo duas em Quito, duas em La Paz e uma em Sucre. Aliás, a única exceção nesse período foi em 2023, quando um time reserva perdeu para o Bolívar.
A LDU, por outro lado, faz da altitude um de seus principais aliados. O time equatoriano ainda não perdeu como mandante nesta edição da Libertadores: foram quatro vitórias e um empate, com triunfos sobre Botafogo e São Paulo.
Aliás, a disputa pela vaga na decisão, o confronto carrega um peso histórico. O Brasil, vencedor das últimas seis edições da Libertadores, pode igualar o recorde da Argentina, que soma 25 títulos na competição continental. O campeão de 2025 será conhecido no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental U, em Lima.
Retrospecto do Palmeiras acima dos 2.500 metros:
24/4/2025 – Bolívar 2 x 3 Palmeiras (La Paz – 3.650 m)
24/4/2024 – Independiente del Valle 2 x 3 Palmeiras (Quito – 2.850 m)
5/4/2023 – Bolívar 3 x 1 Palmeiras (La Paz – 3.650 m, reservas)
3/5/2022 – Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras (Sucre – 2.750 m)
11/5/2021 – Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras (Quito – 2.850 m)
16/9/2020 – Bolívar 1 x 2 Palmeiras (La Paz – 3.650 m)
3/5/2017 – Jorge Wilstermann 3 x 2 Palmeiras (Cochabamba – 2.574 m)