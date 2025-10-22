Palmeiras desafia altitude e tenta manter tabu sem derrota acima dos 2.500 metros

Verdão encara a LDU em Quito, onde não perde desde 2017. Brasileiros buscam vaga na final e podem igualar recorde histórico da Argentina

A altitude de 2.850 metros de Quito, um dos trunfos da LDU na campanha até as semifinais da Copa Libertadores, não assusta o Palmeiras. Afinal, o clube paulista, diferentemente da maioria dos brasileiros, desenvolveu uma espécie de “antídoto” para atuar em condições extremas e não perde nessas circunstâncias há mais de oito anos.

Desde a derrota por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores de 2017, o Verdão acumula cinco vitórias consecutivas em partidas acima dos 2.500 metros, sendo duas em Quito, duas em La Paz e uma em Sucre. Aliás, a única exceção nesse período foi em 2023, quando um time reserva perdeu para o Bolívar.