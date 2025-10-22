Nottingham Forest x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2025/26. Nesta quinta-feira (23), Nottingham Forest e Porto se enfrentam às 16h (de Brasília), no City Ground, em partida válida pela 3ª rodada da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Os donos da casa vivem um momento delicado e apostam na chegada do técnico Sean Dyche , que fará sua estreia no comando da equipe.

Como chega o Nottingham Forest

O Forest faz um péssimo início de temporada e vai para o seu terceiro treinador em 2025. O clube anunciou a contratação de Sean Dyche na última terça-feira (21), que fará sua estreia contra o Porto, em busca da primeira vitória do time nesta edição da Liga Europa. Nas duas primeiras rodadas, o Nottingham empatou com o Betis e acabou sendo derrotado em casa para o Midtjylland, da Dinamarca.

Além disso, o Nottingham Forest abre a zona de rebaixamento da Premier League, com cinco pontos em oito rodadas. O time venceu somente uma partida no Campeonato Inglês, além de dois empates e cinco derrotas.

Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Sean Dyche tem somente o desfalque confirmado do lateral Ola Aina, em recuperação de lesão. Já Taiwo Awoniyi, Omari Hutchinson, Jair Cunha e Angus Gunn não estão inscritos na Liga Europa e não poderão entrar em campo.