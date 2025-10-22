Nonato participa de treino do Fluminense e pode ficar à disposição contra o Inter

Última vez que volante entrou em campo foi no dia 16 de outubro na derrota por 1 a 0 para o Lanús, pela Copa Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

O Fluminense iniciou os trabalhos, nesta quarta-feira (22), para enfrentar o Internacional, neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade, aliás, contou com a presença de Nonato, que não entra em campo há mais de um mês. Ele poderá ser um reforço para Luis Zubeldía na partida do Maracanã. A última vez que entrou em campo foi no dia 16 de outubro na derrota por 1 a 0 para o Lanús, em Buenos Aires. Ele passou por duas lesões: uma tendinite e um edema na coxa esquerda e ainda não jogou com o argentino.