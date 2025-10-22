Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado vê derrota definida no “detalhe” e lamenta pênalti

Mercado vê derrota definida no “detalhe” e lamenta pênalti

Bahia venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), e colou no G4 do Brasileirão. Internacional, por sua vez, segue perto do Z4
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em uma noite de pouca criatividade do ataque, o Internacional perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão. Em meio ao equilíbrio da partida, os detalhes fizeram a diferença. Afinal, o pênalti cometido por Bernabei nos acréscimos do primeiro tempo custou a derrota. O capitão Mercado lamentou a “fatalidade”.

“Apesar dos últimos jogos ruins fora de casa, acredito que hoje conseguimos competir. O jogo foi definido por uma fatalidade, um pênalti. O futebol tem essas coisas, os detalhes podem definir um jogo. Temos um jogo importante no sábado e precisamos nos recuperar. Vamos tentar fazer um bom jogo contra o Fluminense porque precisamos pontuar”, disse o zagueiro Mercado.

O Internacional começou melhor e criou duas boas oportunidades com Bruno Gomes. Contudo, perdeu fôlego após a pressão inicial e acabou dominado pelo Bahia. Assim, os donos da casa cresceram e conseguiram abrir o placar aos 50 minutos com Willian José, apesar dos esforços do goleiro Ivan que defendeu a cobrança de pênalti mas não conseguiu impedir o rebote. Na etapa final, a expulsão de Alisson aos 27 minutos impediu qualquer tipo de reação.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 49 pontos e encurtou a distância para o G4 do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, segue em 14º lugar com 35, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (25), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Colorado visita o Fluminense, no mesmo dia, às 17h30, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar