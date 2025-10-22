Mercado vê derrota definida no “detalhe” e lamenta pênalti

Bahia venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), e colou no G4 do Brasileirão. Internacional, por sua vez, segue perto do Z4 / Crédito: Jogada 10

Em uma noite de pouca criatividade do ataque, o Internacional perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão. Em meio ao equilíbrio da partida, os detalhes fizeram a diferença. Afinal, o pênalti cometido por Bernabei nos acréscimos do primeiro tempo custou a derrota. O capitão Mercado lamentou a “fatalidade”. “Apesar dos últimos jogos ruins fora de casa, acredito que hoje conseguimos competir. O jogo foi definido por uma fatalidade, um pênalti. O futebol tem essas coisas, os detalhes podem definir um jogo. Temos um jogo importante no sábado e precisamos nos recuperar. Vamos tentar fazer um bom jogo contra o Fluminense porque precisamos pontuar”, disse o zagueiro Mercado.