Mercado vê derrota definida no “detalhe” e lamenta pênalti

Em uma noite de pouca criatividade do ataque, o Internacional perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão. Em meio ao equilíbrio da partida, os detalhes fizeram a diferença. Afinal, o pênalti cometido por Bernabei nos acréscimos do primeiro tempo custou a derrota. O capitão Mercado lamentou a “fatalidade”.
“Apesar dos últimos jogos ruins fora de casa, acredito que hoje conseguimos competir. O jogo foi definido por uma fatalidade, um pênalti. O futebol tem essas coisas, os detalhes podem definir um jogo. Temos um jogo importante no sábado e precisamos nos recuperar. Vamos tentar fazer um bom jogo contra o Fluminense porque precisamos pontuar”, disse o zagueiro Mercado.
O Internacional começou melhor e criou duas boas oportunidades com Bruno Gomes. Contudo, perdeu fôlego após a pressão inicial e acabou dominado pelo Bahia. Assim, os donos da casa cresceram e conseguiram abrir o placar aos 50 minutos com Willian José, apesar dos esforços do goleiro Ivan que defendeu a cobrança de pênalti mas não conseguiu impedir o rebote. Na etapa final, a expulsão de Alisson aos 27 minutos impediu qualquer tipo de reação.
Com a vitória, o Bahia chegou aos 49 pontos e encurtou a distância para o G4 do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, segue em 14º lugar com 35, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (25), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Colorado visita o Fluminense, no mesmo dia, às 17h30, no Maracanã.
