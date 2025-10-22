Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Má fase de Cano evidencia baixa efetividade do setor ofensivo do Fluminense

Argentino, ídolo do clube, enfrenta momento inédito de questionamentos pelo Tricolor e não consegue repetir as atuações de outros anos
Ídolo do Fluminense e principal nome da conquista da Libertadores de 2023, Germán Cano vive um cenário bem diferente nesta temporada. Afinal, o argentino tem sido questionado, algo inédito desde que assinou com o clube carioca, e ouviu vaias, ainda parciais, no revés por 2 a 0 para o Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter 20 gols no ano, o centroavante estufou a rede em apenas uma oportunidade nas últimas 13 partidas e tem enfrentado um momento complicado na questão técnica, com muitos erros.

Com Renato Gaúcho, perdeu a titularidade para Everaldo, porém passou a ter mais oportunidades com a chegada de Zubeldía. Assim, com o argentino à beira do campo, o camisa 14 foi titular em quatro dos seis jogos e entrou no segundo tempo contra o Mirassol.

No entanto, que se viu foram poucas finalizações e erros em profusão quando tentou sair da área, algo que gerou contra-ataques dos adversários. O ápice desses questionamentos foi a atuação contra o Cruz-Maltino, quando teve uma chance clara nos primeiro minutos e desperdiçou ao finalizar em cima do goleiro Léo Jardim.

Zubeldía defende o compatriota

Na coletiva após a derrota para o Vasco, Zubeldía defendeu Cano, jogador que conhece bem desde os tempos de Lanús. Além disso, citou John Kennedy e Everaldo em meio ao momento conturbado do setor ofensivo, que não tem dado conta do recado e gerado críticas da torcida.

“Germán é goleador, é uma peça importante para a equipe, já falei isso. E se hoje ele fizesse um gol pela marcação alta que fizemos, já estaríamos falando outra coisa. Goleadores são assim. Goleadores quando aparecem e fazem gol, nos abraçamos todos. Quando não fazem gol, pedimos o que não está jogando”, disse.

“Se tivéssemos feito o gol, estaria tudo bem. Não fizemos o gol e começamos a discutir porque jogou um e porque não jogou outro. Tudo se analisa por causa do resultado. O primeiro tempo saímos injustamente perdendo por 1 a 0. Tivemos oportunidades, pressionamos o rival, tivemos lances mais que claras… Depois, quando o resultado não vem, discutimos por não jogou John Kennedy, porque jogou tal jogador. É uma decisão que cabe a mim. Simplesmente isso. Respeito Germán, respeito John Kennedy, respeito Everaldo”, completou.

