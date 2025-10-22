Má fase de Cano evidencia baixa efetividade do setor ofensivo do Fluminense

Argentino, ídolo do clube, enfrenta momento inédito de questionamentos pelo Tricolor e não consegue repetir as atuações de outros anos

Ídolo do Fluminense e principal nome da conquista da Libertadores de 2023, Germán Cano vive um cenário bem diferente nesta temporada. Afinal, o argentino tem sido questionado, algo inédito desde que assinou com o clube carioca, e ouviu vaias, ainda parciais, no revés por 2 a 0 para o Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter 20 gols no ano, o centroavante estufou a rede em apenas uma oportunidade nas últimas 13 partidas e tem enfrentado um momento complicado na questão técnica, com muitos erros.