Liverpool mira destaque do Bournemouth como possível sucessor de Salah

Atacante ganês está em alta na Premier League e Reds avaliam investir cerca de 75 milhões de euros na contratação

O Liverpool conseguiu manter Mohamed Salah no elenco após uma longa negociação no meio do ano, com contrato válido até junho de 2027. Mas, mesmo com o craque garantido por mais alguns anos, o clube já começa a pensar em quem pode assumir o protagonismo quando o egípcio deixar Anfield.

De acordo com informações do jornal ‘Independent’, o nome que ganhou força nos bastidores é o de Antoine Semenyo, atacante do Bournemouth. O jogador de Gana vem chamando atenção pelo ótimo início de temporada na Premier League. Até o momento, ele já marcou seis gols e deu três assistências, atrás somente de Erling Haaland na artilharia.

Salah, por outro lado, vive um momento sem grande brilho: três gols e três assistências até agora, somando todas as competições.

O desempenho de Semenyo teria convencido o Liverpool a preparar uma oferta, avaliada em cerca de 75 milhões de euros (R$ 470 milhões). Aos 25 anos, o atacante soma quase 100 jogos, 28 gols e 11 assistências pelo Bournemouth e parece pronto para um desafio maior na carreira.