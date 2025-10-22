Liverpool goleia o Frankfurt, encerra sequência negativa e se recupera na Champions

Reds têm início com erros, mas reagem e vencem os alemãs por 5 a 1, nesta quarta, pela terceira rodada da fase de liga do torneio

Desta maneira, o Liverpool se recupera das quatro derrotas seguidas na temporada, soma seis pontos na competição e pula para 10ª posição. Do outro lado, o Eintracht Frankfurt, entreranto, amarga a segunda derrota consecutiva e caiu para 22ª colocação, com apenas três pontos. O time, assim, precisa de recuperação na próxima rodada da Liga dos Campeões.

Após início instável, o Liverpool reagiu e goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada da fase de liga da Champions 2025/26, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha. Kristensen fez o primeiro para o time alemão, porém os Reds tiveram rápida reação e marcaram três gols ainda no primeiro tempo, com Ekitiké, Van Dijk e Konaté. Na etapa final, Gakpo e Szoboszlai anotaram os outros dois para os ingleses.

Reds buscam virada

Em busca de recuperação na temporada, as equipes demonstraram grande vontade em campo, mas os ingleses reagiram rápido em jogo que parecia traiçoeiro. Dentro de casa, o Eintracht Frankfurt começou a dominar as ações ofensivas e chegou ao gol aos 25 minutos , com gol de Kristensen após chute cruzado no canto direito de. No entanto, o Liverpool, que ainda busca entrosamento, conseguiu chegar a virada. Ekitiké, que já atuou pelo time alemão, deixou tudo igual após receber um lindo passe em profundidade de Robertson. Quatro minutos depois, Van Dijk aproveitou escanteio, subiu mais do que todo mundo e virou a partida. Embalado com a virada, os ingleses seguiram no ataque e marcaram o terceiro com Konaté, após escanteio.

Virou goleada do Liverpool

Com um placar favorável, o Liverpool controlou o jogo e ficou com a posse de bola para segurar o triunfo importante. Mais do que isso, os ingleses conseguiram ampliar o marcador, com Gakpo. Antes disso, Bradley colocou uma bola na trave. Pouco tempo depois, o “operário” Szoboszlai arriscou de longe e anotou o quinto para os visitantes. O Frankfurt, entreranto, teve dificuldades para imprimir contra-ataques ou produzir uma criação de jogada mais trabalhada.

Próximos jogos

Por fim, os times voltam a campo pela quarta rodada da Champions somente em novembro. O Frankfurt visita o Napoli, no dia 4, no Diego Armando Maradona. Do outro lado, o Liverpool terá pela frente o Real Madrid, também no mesmo dia, no Anfield. No entanto, antes disso, as equipes duelam por seus respectivos campeonatos nacionais. O time alemão enfrenta o St. Pauli, no sábado (25), às 10h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Bundesliga. No mesmo dia, às 16h (de Brasília), os Reds visitam o Brentford, pela nona rodada da Premier League.