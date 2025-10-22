Lima vive estado de emergência a um mês da final da Libertadores

Conmebol ainda mantém decisão do torneio na capital, mas já tem uma cidade favorita caso a tensão na país peruano continue / Crédito: Jogada 10

Lima, capital anfitriã da grande final da Libertadores, vive momento de tensão política e social. A decisão da competição está marcada para 29 de novembro, porém a incerteza já paira no ar. Por enquanto, a Conmebol, organizadora do torneio, ainda mantém a disputa no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Contudo, a entidade já tem uma favorita caso o clima no país siga conturbado. O presidente do país, José Jerí, decretou estado de emergência por conta da crescente onda de criminalidade e violência. O decreto, válido por 30 dias, será finalizado em 21 de novembro, oito dias antes da final do maior torneio de futebol das américas.

Os protestos em Lima vêm se intensificando há mais de um mês e ganharam força após a morte do rapper Trvko na última quarta-feira. O artista foi assassinado durante uma manifestação que pede combate à violência, fechamento do Congresso, convocação de uma assembleia constituinte para criar uma nova Constituição e a renúncia do presidente interino José Jerí. A Conmebol, entretanto, mantém o compromisso de realizar a final no Peru. A entidade máxima do futebol sul-americano avalia diariamente a questão da segurança em Lima e mantém contato direto com autoridades locais. A Libertadores, afinal, já vive a fase semifinal. Na noite desta quarta-feira (22), o Flamengo encara o Racing, no Maracanã. Na quinta-feira (23), o Palmeiras enfrenta a LDU, em Quito. Os jogos de volta acontecerão na próxima semana.