Lesão inesperada obriga Ramón a mexer na lateral direita do Internacional

Lesão inesperada obriga Ramón a mexer na lateral direita do InternacionalAguirre rompe a fáscia plantar do pé direito e Alan Benítez deve ganhar uma chance como titular diante do Bahia
O técnico Ramón Díaz precisará reformular o time do Internacional para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. O lateral-direito Braian Aguirre rompeu a fáscia plantar do pé direito e ficará afastado por tempo indeterminado.
O clube não divulgou o prazo oficial de recuperação, mas a estimativa é de cerca de quatro semanas. Com a lesão do camisa 35, o paraguaio Alan Benítez deve assumir a lateral direita. A confirmação do desfalque ocorreu após a divulgação da lista de relacionados para a viagem a Salvador.
Além da lateral, a defesa e o ataque também devem sofrer alterações. Mesmo com possíveis mudanças, Ramón deve manter o esquema com três zagueiros. O argentino Gabriel Mercado, preservado na partida anterior contra o Sport, deve retornar ao time no lugar de Clayton Sampaio.
Ajustes no meio e no ataque
No meio-campo, Victor Gabriel pode reassumir a posição de Juninho, já que não atuou contra o Sport por ainda ter vínculo contratual com o Bahia. No ataque, a suspensão de Carbonero abre espaço para Vitinho e Borré formarem a dupla ofensiva.
A ausência do colombiano também deve levar Ramón Díaz a reforçar o meio-campo, com a entrada de Luis Otávio, que finalizou tratamento na coxa esquerda. O jogador pode dar mais equilíbrio diante de um adversário que costuma atuar de forma ofensiva em casa.
No setor criativo, porém, há uma disputa entre Bruno Gomes e Óscar Romero pela vaga no meio. O goleiro Ivan segue mantido como titular.
Mais desfalques preocupam o Colorado
Aguirre não é o único problema. O goleiro Rochet segue fora após cirurgia na mão esquerda e ainda trata um edema ósseo no pé. O meia Alan Patrick permanece em recuperação de uma lombalgia.
No meio-campo, Alan Rodríguez não se recuperou a tempo de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Richard continua em transição física após problema no quadril.
Com isso, o Internacional soma cinco desfalques importantes para enfrentar o Bahia.
Assim, o provável time do Inter para enfrentar o Bahia tem: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Alan Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes (Óscar Romero), Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.
