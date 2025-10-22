Lesão inesperada obriga Ramón a mexer na lateral direita do Internacional

Aguirre rompe a fáscia plantar do pé direito e Alan Benítez deve ganhar uma chance como titular diante do Bahia / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz precisará reformular o time do Internacional para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. O lateral-direito Braian Aguirre rompeu a fáscia plantar do pé direito e ficará afastado por tempo indeterminado. O clube não divulgou o prazo oficial de recuperação, mas a estimativa é de cerca de quatro semanas. Com a lesão do camisa 35, o paraguaio Alan Benítez deve assumir a lateral direita. A confirmação do desfalque ocorreu após a divulgação da lista de relacionados para a viagem a Salvador.

Além da lateral, a defesa e o ataque também devem sofrer alterações. Mesmo com possíveis mudanças, Ramón deve manter o esquema com três zagueiros. O argentino Gabriel Mercado, preservado na partida anterior contra o Sport, deve retornar ao time no lugar de Clayton Sampaio. Ajustes no meio e no ataque No meio-campo, Victor Gabriel pode reassumir a posição de Juninho, já que não atuou contra o Sport por ainda ter vínculo contratual com o Bahia. No ataque, a suspensão de Carbonero abre espaço para Vitinho e Borré formarem a dupla ofensiva. A ausência do colombiano também deve levar Ramón Díaz a reforçar o meio-campo, com a entrada de Luis Otávio, que finalizou tratamento na coxa esquerda. O jogador pode dar mais equilíbrio diante de um adversário que costuma atuar de forma ofensiva em casa. No setor criativo, porém, há uma disputa entre Bruno Gomes e Óscar Romero pela vaga no meio. O goleiro Ivan segue mantido como titular.

Mais desfalques preocupam o Colorado Aguirre não é o único problema. O goleiro Rochet segue fora após cirurgia na mão esquerda e ainda trata um edema ósseo no pé. O meia Alan Patrick permanece em recuperação de uma lombalgia. No meio-campo, Alan Rodríguez não se recuperou a tempo de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Richard continua em transição física após problema no quadril. Com isso, o Internacional soma cinco desfalques importantes para enfrentar o Bahia.