Lesão de Marcos Rocha aquece concorrência na lateral direita do Grêmio

Experiente lateral-direito sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. João Lucas e Gustavo Martins brigam pela titularidade no Imortal / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes terá a tarefa de encontrar no Grêmio o substituto para ausência do lateral-direito Marcos Rocha, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Assim, João Lucas, que é companheiro de posição do camisa 14, e o zagueiro Gustavo Martins despontam como favoritos à vaga. Ambos possuem características distintas e já fizeram anteriormente esta função na temporada. No atual cenário, eles almejam um lugar entre os 11 iniciais no clássico contra o Juventude, na Arena, no próximo domingo (26). As atividades até o momento ainda não apontam indícios de qual deles está à frente na disputa para ficar com a titularidade contra o Jaconero. A propósito, a expectativa é de que haja uma análise a cada partida para ver quem será o dono da vaga. No caso, a depender de qual será a base da estratégia de jogo.

João Lucas é lateral-direito de origem e, de acordo com avaliação, tem um estilo mais ofensivo. Também sofreu com problemas de contusão nesta temporada. Deste modo, não teve sucesso em se consolidar no Tricolor gaúcho por este motivo e por atuações que não agradaram. Gustavo Martins é originalmente zagueiro e, por isso, naturalmente oferece mais segurança ao setor defensivo. Em algumas oportunidades neste ano já jogou improvisado na lateral direita. Inclusive, quando o Imortal sofreu com a escassez de alternativas na posição, o treinador Mano Menezes optou por escalá-lo pelo lado direito da defesa. Assim, no período a dupla de zaga foi formada por Kannemann e Wagner Leonardo. Gustavo Martins costuma ser mais útil no Grêmio Por sinal, o comandante preferiu recorrer a Gustavo Martins no revés para o Bahia, quando Marcos Rocha precisou de substituição ainda na primeira etapa. Além disso, na vitória do Grêmio sobre o Juventude no primeiro turno, no Alfredo Jaconi, o camisa 53 foi quem ocupou a lateral direita. Até porque na oportunidade João Lucas estava machucado.