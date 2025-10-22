Leonardo Jardim terá retorno de Cássio e mais dois titulares para jogo contra o Palmeiras

Após cumprir protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Cássio retomou, na terça-feira (21), as atividades com o grupo. Por outro lado, Kaiki e Kaio Jorge estavam suspensos na rodada anterior e voltam a ficar à disposição do treinador.

O Cruzeiro terá pelo menos três reforços importantes para a partida contra o Palmeiras. O técnico Leonardo Jardim vai contar com o retorno do goleiro Cássio, do lateral Kaiki e do artilheiro Kaio Jorge, todos titulares absolutos.

Além disso, Leonardo Jardim ainda pode ter Luis Sinisterra à disposição para a partida. Ele se recupera de um edema muscular na coxa direita, que aconteceu no empate contra o Sport, por 1 a 1, no Mineirão, no dia 5 de outubro. O atacante realizou trabalhos parciais com o grupo na reapresentação e ainda tem mais uns dias para retornar.

Por outro lado, Fagner segue fora. Ele está na fase final da recuperação da fratura na fíbula direita, sofrida em 30 de julho, e realiza trabalhos físicos em campo. Matheus Henrique também segue como desfalque. Afinal, ele fraturou dois arcos da costela há menos de 20 dias e está em recuperação. A previsão de retorno é em dezembro.

Para enfrentar o Palmeiras, portanto, o Cruzeiro não tem nenhum jogador suspenso. As equipes se enfrentam no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a terceira posição com 56 pontos, enquanto o Verdão é líder, com 61.