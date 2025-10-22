Lateral do Fluminense, Júlio Fidelis recebe sondagem do Botafogo

Jogador, de 18 anos, é visto como promessa do Tricolor e desperta interesse do Glorioso. Por enquanto, apenas sondagem / Crédito: Jogada 10

Já pensando na próxima temporada, o Botafogo fez uma sondagem pela contratação do lateral-direito Júlio Fidelis, de 18 anos, do Fluminense. O contato ocorreu direto com o representante do jogador, André Cury. Além do Alvinegro, outro clube da Série A também entrou em contato com o staff do lateral. A informação é do jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”. Fidelis, afinal, é uma promessa da base do Tricolor das Laranjeiras. Aliás, boa parte dos torcedores quer assistir mais o futebol do garoto e acredita que ele já passou por Guga na linha de opções. No entanto, o camisa 23 teve contrato renovado por mais quatro temporadas. Samuel Xavier, por sua vez, é titular incontestável no momento.