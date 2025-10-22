Lateral do Fluminense, Júlio Fidelis recebe sondagem do Botafogo

Lateral do Fluminense, Júlio Fidelis recebe sondagem do BotafogoJogador, de 18 anos, é visto como promessa do Tricolor e desperta interesse do Glorioso. Por enquanto, apenas sondagem
Já pensando na próxima temporada, o Botafogo fez uma sondagem pela contratação do lateral-direito Júlio Fidelis, de 18 anos, do Fluminense. O contato ocorreu direto com o representante do jogador, André Cury. Além do Alvinegro, outro clube da Série A também entrou em contato com o staff do lateral. A informação é do jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.
Fidelis, afinal, é uma promessa da base do Tricolor das Laranjeiras. Aliás, boa parte dos torcedores quer assistir mais o futebol do garoto e acredita que ele já passou por Guga na linha de opções. No entanto, o camisa 23 teve contrato renovado por mais quatro temporadas. Samuel Xavier, por sua vez, é titular incontestável no momento.
No Botafogo, Fidelis também não encontraria vida fácil por uma vaga. O titular Vitinho serve a Seleção Brasileira e o reserva Mateo Ponte é considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio.
Júlio Fidélis, aliás, renovou em abril seu contrato com o Fluminense até o fim de 2028. O jovem estreou na equipe profissional em maio, na partida contra o Unión Española, pela Copa Sul-Americana. Sob o comando de Renato Gaúcho, ele participou de cinco jogos e apresentou boas credenciais no time principal. No entanto, desde a chegada de Zubeldía, ainda não entrou em campo.
O jogador chegou ao Fluminense em 2015, quando tinha 9 anos, no Projeto Guerreirinhos. Fez parte do elenco que conquistou quatro títulos na temporada de 2022, pelo sub-16. O Torneio Guilherme Embry e, na excursão pela Europa, a Scopigno Cup (Itália), a Geneva Cup (Suíça) e a Heemskerk Cup (Holanda).