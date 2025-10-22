Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lateral do Fluminense, Júlio Fidelis recebe sondagem do Botafogo

Jogador, de 18 anos, é visto como promessa do Tricolor e desperta interesse do Glorioso. Por enquanto, apenas sondagem
Já pensando na próxima temporada, o Botafogo fez uma sondagem pela contratação do lateral-direito Júlio Fidelis, de 18 anos, do Fluminense. O contato ocorreu direto com o representante do jogador, André Cury. Além do Alvinegro, outro clube da Série A também entrou em contato com o staff do lateral. A informação é do jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.

Fidelis, afinal, é uma promessa da base do Tricolor das Laranjeiras. Aliás, boa parte dos torcedores quer assistir mais o futebol do garoto e acredita que ele já passou por Guga na linha de opções. No entanto, o camisa 23 teve contrato renovado por mais quatro temporadas. Samuel Xavier, por sua vez, é titular incontestável no momento.

No Botafogo, Fidelis também não encontraria vida fácil por uma vaga. O titular Vitinho serve a Seleção Brasileira e o reserva Mateo Ponte é considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio.

Júlio Fidélis, aliás, renovou em abril seu contrato com o Fluminense até o fim de 2028. O jovem estreou na equipe profissional em maio, na partida contra o Unión Española, pela Copa Sul-Americana. Sob o comando de Renato Gaúcho, ele participou de cinco jogos e apresentou boas credenciais no time principal. No entanto, desde a chegada de Zubeldía, ainda não entrou em campo.

O jogador chegou ao Fluminense em 2015, quando tinha 9 anos, no Projeto Guerreirinhos. Fez parte do elenco que conquistou quatro títulos na temporada de 2022, pelo sub-16. O Torneio Guilherme Embry e, na excursão pela Europa, a Scopigno Cup (Itália), a Geneva Cup (Suíça) e a Heemskerk Cup (Holanda).

