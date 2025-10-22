Jogador é morto por sequestradores após cair em golpe de falso teste de futebol

O assassinato do jovem goleiro reacende o alerta sobre redes criminosas que operam sob o disfarce de agências de captação de talentos / Crédito: Jogada 10

O Senegal amanheceu de luto na última terça-feira (21) após a confirmação da morte de Cheikh Touré, jovem goleiro senegalês encontrado morto em Gana. Tratado como crime transnacional, o caso envolve um golpe praticado por falsos agentes de futebol e mobiliza autoridades dos dois países. Touré viajou a Gana com a expectativa de participar de testes profissionais em um clube local, após receber o contato de um suposto olheiro. Contudo, acabou sequestrado no momento em que desembarcou em território ganês e ficou mantido em cativeiro por um período.

Os criminosos envolvidos no caso entraram em contato com familiares do jovem goleiro para exigir o pagamento de sua libertação. Diante da impossibilidade da família em reunir o valor solicitado, apesar das tentativas, o jovem acabou assassinado. Segundo o Ministério da Integração Africana e Relações Exteriores do Senegal, o episódio configura uma “tragédia nacional”. Promessa do futebol senegalês Cheikh Touré tinha o sonho de tornar-se jogador profissional fora de Senegal e recebeu, na abordagem golpista, oferta para testes e oportunidade de ascensão na carreira esportiva. Convencido da autenticidade da proposta, o jovem deixou a capital senegalesa, Dakar, e partiu para Kumasi, cidade ganesa onde encontraria os supostos empresários. A família ajudou o jovem a financiar a viagem, o que, inclusive, impediu a somatória da quantia de resgate posteriormente. Em entrevista à ‘People 221 TV’, emissora local, a mãe de Cheikh relatou que chegou a contribuir com cerca de 300 euros para jornada do filho.

“Tentei perceber a segurança da proposta porque é o meu único filho. Dei-lhe dinheiro para cortar o cabelo, comprar uma roupa nova. Rezei muito por ele e pedi-lhe para ter cuidado porque ele é a coisa mais importante do mundo para mim”, afirmou. Pedido de resgate e desfecho trágico A mãe do jovem recebeu a primeira mensagem de resgate quatro dias após a chegada de Cheikh em Gana. No texto, os criminosos, que ainda se passavam pelo goleiro, pediam 850 mil francos africanos (cerca de 1.300 euros) como garantia de participação nos testes. Desesperada, a família conseguiu levantar, com amigos e conhecidos, apenas 760 euros. O valor, porém, não satisfez a exigência dos sequestradores. Àquela altura, os pais do jovem já sabiam que se tratava de um crime.

Sem conseguir arrecadar a quantia, a mãe recebeu, pouco depois, uma ligação informando sobre um suposto acidente do filho. Em seguida, recebeu um vídeo que confirmava a morte do goleiro com imagens do corpo com sinais evidentes de tortura. Autoridades locais localizaram o corpo do jovem dias depois, em circunstâncias ainda sob investigação.

Inquérito internacional O governo senegalês, por meio do Ministério da Integração Africana e Relações Exteriores, confirmou a abertura de uma investigação em colaboração com as autoridades de Gana. O objetivo é identificar e responsabilizar os autores do crime, além de desmontar a rede criminosa envolvida no golpe. O caso expõe uma prática recorrente no futebol africano: jovens promessas são aliciadas por falsas promessas de sucesso na Europa ou em centros menores do futebol internacional. A falta de mecanismos seguros de intermediação e a vulnerabilidade socioeconômica tornam esses jovens alvos fáceis para golpistas. Tráfico de sonhos no futebol africano O assassinato de Cheikh Touré reacende o alerta sobre redes criminosas que operam sob o disfarce de agências de captação de talentos. Diversas ONGs e instituições esportivas têm denunciado a proliferação dessas quadrilhas, que atuam em vários países do continente africano.