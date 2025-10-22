Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Infantino surpreende ao prometer levar Copa do Mundo para a Bolívia

Presidente da Fifa faz anúncio durante visita a La Paz, mas projeto enfrenta desafios por causa da altitude da capital boliviana
Gianni Infantino, presidente da Fifa, surpreendeu ao anunciar a intenção de realizar uma edição de Copa do Mundo na Bolívia. A declaração foi feita durante sua visita a La Paz, em comemoração aos 100 anos da Federação Boliviana de Futebol (FBF).

“Vamos trazer uma Copa do Mundo para cá, claro, é evidente. Vamos ver qual delas e quando”, disse Infantino, sem revelar se se tratava do torneio principal ou de alguma competição de base.

O dirigente esteve acompanhado por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, e pelo novo presidente boliviano, Rodrigo Paz. Apesar da empolgação, a escolha das sedes da Copa segue um processo oficial, com votação entre mais de 200 federações filiadas à Fifa.

Contudo, um dos grandes obstáculos para viabilizar o projeto é a altitude de La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar. Dessa maneira, este fator é um desafio para jogadores que não estão acostumados a atuar em condições tão extremas.

Atualmente, a seleção boliviana se prepara para disputar a repescagem das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, após terminar a fase classificatória na sétima posição.

