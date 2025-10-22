Hulk celebra atuação e comenta sobre possibilidade de rescindir com o Atlético

Quem conseguiu aparecer bem dentro de campo foi o atacante Hulk. Reserva nas últimas partidas, o atacante entrou muito bem na partida, vindo do banco, e deu a assistência para o gol de Dudu, que empatou o jogo. O ídolo alvinegro comemorou seu desempenho e comentou sobre ainda não marcar.

O Atlético conseguiu um grande resultado no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (21), o Galo saiu atrás no marcador, mas buscou o empate contra o Independiente del Valle , no Equador, e joga por uma vitória em casa para avançar para a decisão.

“O pouco tempo que eu estive em campo hoje, deu pra pegar um pouquinho um gostinho disso, pra poder voltar essa confiança de decidir melhor as jogadas, de poder contribuir muito mais com gols e assistências. O gol não saiu, mas fiquei muito mais feliz pela assistência, por vezes, a assistência é muito melhor ou mais importante que um gol. É claro que eu estou buscando esse gol e vai sair na hora certa”, afirmou em entrevista à ESPN.

Vai sair do Atlético?

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o Atlético estaria interessado em rescindir com o atacante. Hulk revelou que conversou com o presidente do clube, Sérgio Coelho, sobre o assunto e deixou em aberto seu futuro no Galo, prometendo que vai se dedicar ao máximo enquanto estiver defendendo a camisa alvinegra.

“E quanto às notícias que aconteceram nas últimas 24 horas, meio que um boom pra todo mundo, mas assim, foi conversado. Eu conversei bastante com o nosso presidente, que é um cara que dispensa comentários. Desde que eu cheguei aqui, o Sérgio Coelho é um cara espetacular. Falei com o presidente, todo mundo já sabe o trabalho que ele faz, que é excepcional, mas como ser humano mesmo, é um cara que tem muito meu respeito, os quatro R’s, enfim, as pessoas realmente que cuidam do clube. Então, eu tô muito feliz. Enquanto eu estiver aqui, não sei por quanto tempo eu vou estar mais, mas assim, quando eu estiver aqui, com certeza, eu vou estar com muito amor”, pontuou.